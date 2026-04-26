Шедевральний паштет від мами Володимира Ярославського: куряча печінка стане мистецтвом

Кулінарія дозволяє створити щось унікальне, не витрачаючи багато часу та зусиль. Навіть елементарні інгредієнти можуть подарувати багато насолоди!

Володимир Ярославський показав, як зробити ідеальний курячий паштет за рецептом його мами. Тепер не дивно, що йому вдалося досягнути таких висот у кулінарії!

Як зробити курячий паштет?

Час : 30 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки очищеної;

– 300 грамів цибулі ріпчастої;

– 250 грамів моркви;

– 75 грамів стебла селери;

– 200 грамів масла 82.5%;

– 20 грамів меду;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Очистьте печінку від плівок і жовчі, а овочі довільно наріжте. Обсмажте моркву в сотейнику до рум’яності, потім додайте цибулю та селеру, доводячи їх до появи апетитного аромату. Викладіть до овочів печінку і смажте 5 хвилин, після чого посоліть, поперчіть, додайте духмяний перець і тушкуйте під кришкою на слабкому вогні ще 12 – 15 хвилин. Згодом додайте мед і випаровуйте зайву вологу протягом 5 хвилин до соковитості. Охолоджену масу двічі пропустіть через м’ясорубку з дрібною решіткою, вдруге додавши м’яке вершкове масло. Для досягнення ідеально ніжної, кремової консистенції додатково збийте паштет блендером.

Як вибирати курячу печінку?

Оцініть її колір та поверхню. Свіжий продукт має рівномірний бордово-коричневий відтінок і характерний глянцевий блиск, підказує Akademia Smaku.

Якщо печінка занадто бліда, жовтувата або має плями, це може бути ознакою хвороби птиці або неправильного зберігання. Поверхня має бути пружною та вологою, але в жодному разі не липкою. Також критично важливо перевірити відсутність залишків жовчного міхура. Навіть невелика зеленувата пляма на печінці свідчить про те, що під час розбирання було розлито жовч, яка надасть усій страві непоправної гіркоти.

