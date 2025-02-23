Вся річ в одному інгредієнті: цю намазку хочеться їсти ложками

Намазки – це щось про ідеальність, бо швидко готуються, й швидко з'їдаються. Для тих, хто любить морепродукти, цей рецепт обіцяє стати чудовим доповненням до раціону.

Така намазка виходить настільки смачна, що ви захочете її їсти ложками та не зупинятися. Як приготувати намазку зі скумбрії розповідає 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також Паштет, що тане в роті: оригінальний рецепт – не з печінки Намазка зі скумбрії Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 3 скумбрії;

– 6 зубків часнику;

– 1/3 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 20 грамів гірчиці;

– 100 грамів сметани;

– 30 грамів масла;

– 100 грамів цибулі. Приготування: Візьміть 3 свіжих скумбрії. Форму для випікання вистеліть фольгою. Покладіть риби.

Вкиньте до них часник. Загорніть фольгу та поставте випікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусах.

Розберіть рибу. Покладіть в блендер разом з часником. Додайте чорний мелений перець та сіль, гірчицю, сметану. Перебийте.

Розігрійте сковороду та покладіть вершкове масло. Висипте для смаження подрібнену цибулю. На це треба близько 5 хвилин. Додайте в масу у блендер. Змішайте. Смачного! Зверніть увагу: 3 рецепти салату з пекінської капусти.