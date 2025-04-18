Якщо хочеться чогось новенького: готуємо модну паску Крафін

Паска Крафін набуває все більшої популярності як оригінальний та інноваційний варіант великодньої випічки. Вона має ідеально збалансовану текстуру – в міру соковита, волога та надзвичайно м'яка.

24 Канал пропонує приготувати паску Крафін і вам. Цей рецепт обов'язково вразить смачним результатом. Читайте також Місити довго не треба, а смак неймовірний: рецепт паски в мультиварці Паска Крафін – рецепт Час: приблизно 3 години

приблизно 3 години Порції: 3 Інгредієнти для тіста:

– 320 грамів борошна;

– 120 мілілітрів молока;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів масла;

– 1 яйце;

– 2 жовтки;

– 2 чайні ложки сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– цедра одного лимона;

– дрібка солі.



Додатково:

– 100 грамів вершкового масла для змащування тіста;

– 100 грамів цукатів, родзинок, сухофруктів. Приготування: У миску налийте тепле молоко, додайте дріжджі, пару ложок цукру та пару ложок борошна з загальної кількості. Перемішайте і поставте в тепле місце на 20 – 30 хвилин.

Яйце та жовтки покладіть в миску, змішайте з цукром, сіллю, ванільним цукром, цедрою лимона. Розітріть до пишної світлої маси.

Додайте опару, добре перемішайте. Поступово додайте борошно та замісіть тісто, ближче до кінця замісу додайте розтоплене масло. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 1 – 1,5 години. Тісто має збільшитись приблизно у 2 – 3 рази.

Тепер сформуйте паски. Тісто розділіть на 3 рівні частини. Кожну розкачайте у тонкий шар розміром приблизно 35 сантиметрів на 25 сантиметрів.

Добре змастіть м'яким маслом, рівномірно посипте родзинками (цукатами, журавлиною, курагою тощо). Згорніть в рулет, починаючи з довгого боку.

Розріжте рулет гострим ножем вздовж на 2 частини, не дорізаючи з одного боку до кінця приблизно пару сантиметрів. Загорніть одну частину спіраллю у вигляді равлика. Покладіть нерозрізаний край на "равлика". Закручуйте тісто спіраллю навколо цього краю розрізом назовні.

Форми змастіть олією, викладіть крафіни. Вони мають займати у формі приблизно 1/3 висоти. Поставте у тепле місце для підйому на 30 хвилин.

Потім поставте їх в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин. Якщо верх починає надто сильно рум'янитись, накрийте його фольгою.

Коли паски охолонуть, посипте їх цукровою пудрою через ситечко. Смачного! Може зацікавити: паска на сухих дріжджах.