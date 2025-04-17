Місити довго не треба, а смак неймовірний: рецепт паски в мультиварці

Ті, хто не має духовки, все одно можуть приготувати святкову паску за допомогою мультиварки. Цей альтернативний метод дозволяє кожному насолодитися смачним великоднім частуванням, незалежно від кухонних приладів.

Тісто для цієї випічки підіймається безпосередньо в чаші мультиварки. В результаті випічка виходить широкою і низькою, але при цьому надзвичайно ароматною і смачною. Рецептом паски в мультиварці ділиться 24 Канал.

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Паска в мультиварці

Час: 4 години

4 години Порції: 1

Інгредієнти для тіста:

– 550 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 100 грамів вершкового масла;

– 150 грамів родзинок;

– 120 грамів цукатів;

– 120 грамів коньяку;

– щіпка ваніліну;

– щіпка солі.



Для опари:

– 200 мілілітрів молока або вершків;

– 4 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка цукру;

– 8 грамів сухих дріжджів.

Приготування:

Яйця і молоко мають бути кімнатної температури. Родзинки замочіть в гарячій воді на 10 хвилин, потім обсушіть і разом з цукатами обваляйте в борошні.

Для опари злегка підігрійте молоко або вершки, змішайте з дріжджами, борошном і цукром. Перемішайте до однорідності і поставте на 40 хвилин в тепле місце.

Для тіста збийте яйця з цукром, щіпкою солі і ваніліну. Потім додайте розтоплене вершкове масло. У яєчну суміш вмішайте готову опару.

У тісто поступово вмішуйте борошно. Спочатку замішуйте тісто ложкою, а коли воно стане занадто тугим – місіть руками. Тісто достатньо перемішати до однорідності, не вимішуйте занадто довго.

Викладіть тісто в чашу мультиварки, змащену соняшниковою олією. Увімкніть режим "Мультикухар" і поставте температуру 30 градусів. Залиште тісто підійматися на 1 годину. Якщо такого режиму немає, можна накрити чашу з тістом рушником і поставити в тепле місце.

Після того, як тісто піднялося і збільшилося вдвічі, перекладіть його на присипаний борошном стіл. Вмішайте в тісто цукати, родзинки й ложку коньяку. Тісто перемісіть до однорідності.

Чашу мультиварки вимийте, обсушіть і знову змастіть олією. Викладіть в неї тісто і залиште для підйому на 30 хвилин в режимі "Мультипекар" або в теплому місці. Тісто збільшиться наполовину.

Після цього включіть режим "Випічка" на 1 годину і 40 хвилин. Потім увімкніть режим "Підігрів" на 20 хвилин і відкрийте кришку мультиварки. Після цього випічка готова.

Смачного!

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