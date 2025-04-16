Смачніше за паску може бути тільки паска із нутеллою: найкращий рецепт святкової випічки

Паска з нутеллою – це дуже смачно, солодко та сучасно. Потіште своїх рідних таким святковим десертом, і будьте готово, що діти просто розцілують за цю випічку.

Найкращим рецептом паски з шоколадною начинкою нутелли на Великдень 2025 ділиться 24 Канал з посиланням на Єлизавету Глинську. Читайте також Волога грузинська паска, яка довго не черствіє: перевірений рецепт з секретним інгредієнтом Паска з нутеллою від Лізи Глинської Час: приблизно 16 годин (з розстойками)

приблизно 16 годин (з розстойками) Порції: 3 середні паски Інгредієнти:

– 300 мілілітрів молока;

– 600 грамів борошна;

– 22 грамів дріжджів;

– 150 грамів цукру;

– 5 яєць;

– 1 цедра апельсина;

– 100 грамів вершкового масла;

– 70 грамів какао-порошку;

– 5 грамів солі;

– 400 грамів "Nutella". Приготування: Приготуйте опару – з'єднайте дріжджі з теплим молоком, розімніть їх. Просійте борошно через сито в молоко, перемішайте до однорідності.

Накрийте опару плівкою або рушником, поставте у тепле місце на 1,5 – 2 години.

Приготуйте тісто. З'єднайте опару, яйця, молоко, цукор та дріжджі. Перемішайте.

Перемішайте борошно із сіллю, додайте через сито до маси з опарою. Додайте туди ж какао-порошок. Натріть цедру та перемішайте.

Додайте вершкове масло і знову перемішайте. Перекладіть у велику миску, накрийте плівкою і заберіть у тепле місце на 2 години.

Обімніть тісто, перекладіть його у велику миску або контейнер, накрийте та приберіть для другого підходу в холодильник на 8 – 10 годин.

Сформуйте пасочки. Змастіть руки та робочу поверхню олією, перекладіть тісто, вмішайте в нього родзинки та цукати.

Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте коржики, викладіть у форми. Залишіть у теплому місці на 1,5 – 2 години – для третього підходу. Поставте в розігріту до 165 градусів духовку на 40 хвилин. Дістаньте пасочки, дайте їм охолонути.

Зріжте в центрі кожної пасочки "кришечку" діаметром 3 – 4 сантиметри, виріжте отвір. Наповніть пасочки начинкою з нутелли – по 100 грамів у кожну пасочку. Закрийте отвори зверху кришками. Задекоруйте до смаку. Готово! Теж спечіть: справжня українська закосичена паска.