Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Смачніше за паску може бути тільки паска із нутеллою: найкращий рецепт святкової випічки
16 квітня, 14:20
2

Смачніше за паску може бути тільки паска із нутеллою: найкращий рецепт святкової випічки

Марта Касіянчук

Паска з нутеллою – це дуже смачно, солодко та сучасно. Потіште своїх рідних таким святковим десертом, і будьте готово, що діти просто розцілують за цю випічку.

Найкращим рецептом паски з шоколадною начинкою нутелли на Великдень 2025 ділиться 24 Канал з посиланням на Єлизавету Глинську.

Читайте також Волога грузинська паска, яка довго не черствіє: перевірений рецепт з секретним інгредієнтом

Паска з нутеллою від Лізи Глинської

  • Час: приблизно 16 годин (з розстойками)
  • Порції: 3 середні паски

Інгредієнти:
– 300 мілілітрів молока;
– 600 грамів борошна;
– 22 грамів дріжджів;
– 150 грамів цукру;
– 5 яєць;
– 1 цедра апельсина;
– 100 грамів вершкового масла;
– 70 грамів какао-порошку;
– 5 грамів солі;
– 400 грамів "Nutella".

Приготування:

  1. Приготуйте опару – з'єднайте дріжджі з теплим молоком, розімніть їх. Просійте борошно через сито в молоко, перемішайте до однорідності.
     
  2. Накрийте опару плівкою або рушником, поставте у тепле місце на 1,5 – 2 години.
     
  3. Приготуйте тісто. З'єднайте опару, яйця, молоко, цукор та дріжджі. Перемішайте.
     
  4. Перемішайте борошно із сіллю, додайте через сито до маси з опарою. Додайте туди ж какао-порошок. Натріть цедру та перемішайте.
     
  5. Додайте вершкове масло і знову перемішайте. Перекладіть у велику миску, накрийте плівкою і заберіть у тепле місце на 2 години.
     
  6. Обімніть тісто, перекладіть його у велику миску або контейнер, накрийте та приберіть для другого підходу в холодильник на 8 – 10 годин.
     
  7. Сформуйте пасочки. Змастіть руки та робочу поверхню олією, перекладіть тісто, вмішайте в нього родзинки та цукати.
     
  8. Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте коржики, викладіть у форми. Залишіть у теплому місці на 1,5 – 2 години – для третього підходу. Поставте в розігріту до 165 градусів духовку на 40 хвилин. Дістаньте пасочки, дайте їм охолонути.
     
  9. Зріжте в центрі кожної пасочки "кришечку" діаметром 3 – 4 сантиметри, виріжте отвір. Наповніть пасочки начинкою з нутелли – по 100 грамів у кожну пасочку. Закрийте отвори зверху кришками. Задекоруйте до смаку.

Готово!

Теж спечіть: справжня українська закосичена паска.