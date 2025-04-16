Лучшим рецептом паски с шоколадной начинкой нутеллы на Пасху 2025 делится 24 Канал со ссылкой на Елизавету Глинскую.
Читайте также Влажная грузинская пасха, которая долго не черствеет: проверенный рецепт с секретным ингредиентом
Паска с нутеллой от Лизы Глинской
- Время: примерно 16 часов (с расстойками)
- Порции: 3 средних паски
Ингредиенты:
– 300 миллилитров молока;
– 600 граммов муки;
– 22 граммов дрожжей;
– 150 граммов сахара;
– 5 яиц;
– 1 цедра апельсина;
– 100 граммов сливочного масла;
– 70 граммов какао-порошка;
– 5 граммов соли;
– 400 граммов "Nutella".
Приготовление:
- Приготовьте опару – соедините дрожжи с теплым молоком, разомните их. Просейте муку через сито в молоко, перемешайте до однородности.
- Накройте опару пленкой или полотенцем, поставьте в теплое место на 1,5 – 2 часа.
- Приготовьте тесто. Соедините опару, яйца, молоко, сахар и дрожжи. Перемешайте.
- Перемешайте муку с солью, добавьте через сито к массе с опарой. Добавьте туда же какао-порошок. Натрите цедру и перемешайте.
- Добавьте сливочное масло и снова перемешайте. Переложите в большую миску, накройте пленкой и уберите в теплое место на 2 часа.
- Обомните тесто, переложите его в большую миску или контейнер, накройте и уберите для второго подхода в холодильник на 8 – 10 часов.
- Сформируйте пасочки. Смажьте руки и рабочую поверхность маслом, переложите тесто, вмешайте в него изюм и цукаты.
- Разделите тесто на 4 части, сформируйте лепешки, выложите в формы. Оставьте в теплом месте на 1,5 – 2 часа – для третьего подхода. Поставьте в разогретую до 165 градусов духовку на 40 минут. Достаньте пасочки, дайте им остыть.
- Срежьте в центре каждой пасочки "крышечку" диаметром 3 – 4 сантиметра, вырежьте отверстие. Наполните пасочки начинкой из нутеллы – по 100 граммов в каждую пасочку. Закройте отверстия сверху крышками. Задекорируйте по вкусу.
Готово!
Тоже испеките: настоящая украинская закосиченная паска.