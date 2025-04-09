Вдається кожному: легендарна паска від Дарії Цвек – відеорецепт

З наближенням Великодня все більше уваги привертають різноманітні рецепти традиційних пасок. Зокрема, Дарія Цвек, видатна постать в українській кухні, називала один з найпопулярніших своїх рецептів "Секретним".

Саме він став легендарним – чи не кожна господиня бодай раз у житті пекла за цим рецептом. Паски від Дарії Цвек виходить у всіх, запевняє 24 Канал з посиланням на TikTok @Nata.cooking.

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Паска за рецептом Дарії Цвек

Час: 3 години 30 хвилин

3 години 30 хвилин Порції: 4 паски на форми 11 сантиметрів

Інгредієнти для опари:

– 200 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки цукру від загальної кількості;

– 3 столові ложки борошна від загальної кількості;

– 35 грамів живих дріжджів.



Для тіста:

– 5 жовтків;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1/4 стакана солі;

– цедра 1 апельсину;

– 100 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 100 – 120 грамів сухофруктів + ​​1 столова ложка борошна.



Додатково:

– алкоголь та апельсиновий сік для замочування сухофруктів.

Як спекти цю паску: дивіться відео

Приготування:

Сухофрукти промийте та залийте алкоголем з соком на 1 – 2 год. Перед додаванням в тісто просушіть та обсипте ложкою борошна.

Для опари до теплого молока додайте цукор, борошно та дріжджі, перемішайте, накрийте та поставте в тепле місце на 10 – 20 хвилин.

Для тіста до жовтків додайте залишок цукру, ванільний цукор, сіль, апельсинову цедру і вінчиком розітріть до однорідності.

Поверніться до опари й додайте до неї перетерті жовтки та починайте частинами всипати просіяне борошно та замішувати трохи липкувате тісто. Тепер введіть м'яке вершкове масло та продовжте заміс не менше 20 хвилин до еластичного стану, як на відео.

Наприкінці додайте сухофрукти й ще раз 5 хвилин вимішайте тісто до гладкості, перекладіть в миску, змащену олією, накрийте плівкою і поставте в тепле місце на 1 – 2 години.

Коли тісто збільшиться в об'ємах на 2 – 3 рази, поділіть його на частини, сформуйте кульки та розкладіть по формах – не більше 1/3 висоти. Накрийте їх плівкою, рушником і ще раз залиште підходити приблизно на годину.

Духовку розігрійте до 200 градусів, поставте паски й знизьте температуру до 160 – 170 градусів. Перші 5 хвилин випікайте з конвекцією, після чого змініть на режим верх-низ. Загальний час в духовці 30 – 45 хвилин.

Готові паски охолодіть та задекоруйте.

Смачного!

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