Ця точно залишить незабутній посмак: випікаємо паску "варена згущенка"

На цей Великдень спробуйте приготувати щось новеньке, наприклад, паску зі згущеним молоком. Вона обіцяє стати особливим частуванням, яке неодмінно залишить незабутні враження у всіх, хто її скуштує.

Рецептом паски "варена згущенка" ділиться 24 Канал з посиланням на @valeria.matrokhina. Повірте, кінцевий результат приємно здивує. Читайте також Вдається кожному: легендарна паска від Дарії Цвек – легкий відеорецепт Паска "варена згущенка" Час: 7 годин

7 годин Порції: 2 паски (10 та 12 сантиметрів) Інгредієнти для паски:

– 300 грамів борошна (12 – 14% білка);

– 50 мілілітрів молока;

– 30 грамів живих дріжджів;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки вареного згущеного молока;

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі.



Для крему:

– 250 мілілітрів холодних вершків 33%;

– 4 столові ложки вареного згущеного молока. Як спекти таку паску: дивіться відео Приготування: У тепле молоко додайте дріжджі, 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки борошна з загальної кількості. Перемішайте, накрийте плівкою та залиште на 30 хвилин, поки не з'являться бульбашки.

Варене згущене молоко змішайте зі сметаною, злегка підігрійте, потім додайте жовтки, цукор та сіль. Збийте суміш блендером, поки вона не посвітлішає.

Додайте туди половину борошна, влийте опару, ретельно перемішайте лопаткою. Введіть решту борошна і продовжуйте замішувати протягом 3 – 5 хвилин.

Всипте розпушувач та охолоджене розтоплене вершкове масло, знову вимішайте лопаткою ще 3 – 5 хвилин.

Білки збийте міксером до стійких піків, додайте в тісто та обережно вимішайте. Накрийте місткість з тістом плівкою, залиште у теплому місці на 3 – 5 годин.

В тісто, що підійшло, за бажанням додайте родзинки, горіхи або цукати.

Обімніть тісто, розкладіть у формочки, заповніть формочки не більше ніж наполовину. Дайте піднятися приблизно у 2 рази.

Паски поставте у добре розігріту духовку до 175 градусів. Випікайте 40 – 50 хвилин. Через 20 хвилин можна накрити фольгою, якщо бачите, що паски починають темнішати. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.

Дайте паскам повністю охолонути та акуратно зріжте верхівку, виріжте серцевину.

Для крему збийте вершки зі згущеним молоком до стійких піків – 5 – 7 хвилин.

Наповніть серединку паски кремом за допомогою кондитерського мішка, поверніть верхівку на місце і зверху прикрасьте залишками крему і за бажанням додайте ще декор. Смачного! Актуально теж: дубайська паска, яка не може не вразити.