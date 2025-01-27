Італійська класика: готуємо на вечерю неймовірно смачну та просту "Карбонару" від Пави

Карбонара – цікавий, але напрочуд простий рецепт. Цю класичну італійську страву можна приготувати від початку до кінця всього за 25 хвилин, що робить її ідеальним вибором для тих, хто шукає швидку та смачну вечерю.

24 Канал з посиланням на українського ресторатора Вадима Бжезінського (Пави) розповідає, як приготувати смачну пасту "Карбонара". Якщо теж обожнюєте італійську кухню, то цей рецепт для вас! Читайте також Без яєць та борошна: правильний рецепт картопляних дерунів, що смакуватимуть як ніколи Паста "Карбонара" від Пави Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 200 грамів спагеті твердих сортів;

– 3 яєчні жовтки;

– 30 грамів пармезану;

– 120 грамів панчетта/підчеревок;

– оливкова олія;

– петрушка;

– сіль, перець – до смаку. Як приготувати "Карбонару": дивіться відео Приготування: У підсоленій киплячій воді зваріть спагеті – приблизно 8 хвилин.

Відділіть жовтки від білка.

Сало або панчетту наріжте й обсмажте до хрустких шкварок.

Додайте до жовтків 1 столову ложку витопленого жиру, оливкову олію, 20 грамів пармезану і 100 мілілітрів відвару з пасти. Перемішайте.

Викладіть пасту на теплу пательню, додайте соус з жовтків та перемішайте. Соус повинен трішки загуститись.

Пасту викладіть в тарілку, зверху посипте шкварками, натріть 10 грамів пармезану і посипте зеленню – петрушка або базилік. Buon Appetito, що з італійської "смачного"! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і пасту з креветками.