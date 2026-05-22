Геніальна паста на вихідні: готуємо з морепродуктами
22 травня, 23:55


Лілія Імбіровська-Сиваківська

Паста – це завжди смачно й дуже легко. Це найкращий варіант на вихідні, коли довго стояти біля плити точно не хочеться.

Паста та морепродукти створюють ідеальний смаковий дует. Доповнюємо його вершковими нотками крем-сиру – і максимальний рівень задоволення гарантований, розповідає TiokTok nisenitnitsia

Як приготувати вершкову пасту з вершками та морепродуктами? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– паста твердих сортів;
– крем-сир;
– сіль;
– італійські трави;
– морський коктейль;
– вода з пасти. 

Приготування

  1. Відваріть пасту у підсоленій воді до стану аль денте.
  2. Перед тим як злити воду, обов'язково наберіть і збережіть склянку гарячого відвару.
  3. На суху або злегка змащену пательню викладіть морський коктейль і прогрійте його кілька хвилин, щоб випарувалася зайва волога.
  4. Додайте до морепродуктів крем-сир, дрібку солі та італійські трави за смаком.
  5. Слідом влийте трохи залишеної води з пасти та ретельно все перемішайте, формуючи гладкий, однорідний соус.
  6. Додайте відварену пасту в пательню до соусу з морепродуктами.
  7. Активно перемішайте все протягом хвилини на вогні, за потреби підливаючи ще трохи теплого відвару, щоб крем-сир ідеально огорнув кожну макаронину. 

