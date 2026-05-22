Геніальна паста на вихідні: готуємо з морепродуктами

Паста – це завжди смачно й дуже легко. Це найкращий варіант на вихідні, коли довго стояти біля плити точно не хочеться.

Паста та морепродукти створюють ідеальний смаковий дует. Доповнюємо його вершковими нотками крем-сиру – і максимальний рівень задоволення гарантований, розповідає TiokTok nisenitnitsia. Читайте також Цей сирний соус перетворює усе на шедевр: готуємо одразу подвійну порцію задоволення Як приготувати вершкову пасту з вершками та морепродуктами? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– паста твердих сортів;

– крем-сир;

– сіль;

– італійські трави;

– морський коктейль;

– вода з пасти. Насолоджуємося відпочинком на повну: дивіться відео Приготування: Відваріть пасту у підсоленій воді до стану аль денте. Перед тим як злити воду, обов'язково наберіть і збережіть склянку гарячого відвару. На суху або злегка змащену пательню викладіть морський коктейль і прогрійте його кілька хвилин, щоб випарувалася зайва волога. Додайте до морепродуктів крем-сир, дрібку солі та італійські трави за смаком. Слідом влийте трохи залишеної води з пасти та ретельно все перемішайте, формуючи гладкий, однорідний соус. Додайте відварену пасту в пательню до соусу з морепродуктами. Активно перемішайте все протягом хвилини на вогні, за потреби підливаючи ще трохи теплого відвару, щоб крем-сир ідеально огорнув кожну макаронину.