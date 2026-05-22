22 травня, 23:55
Геніальна паста на вихідні: готуємо з морепродуктами
Паста – це завжди смачно й дуже легко. Це найкращий варіант на вихідні, коли довго стояти біля плити точно не хочеться.
Паста та морепродукти створюють ідеальний смаковий дует. Доповнюємо його вершковими нотками крем-сиру – і максимальний рівень задоволення гарантований, розповідає TiokTok nisenitnitsia.
Як приготувати вершкову пасту з вершками та морепродуктами?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– паста твердих сортів;
– крем-сир;
– сіль;
– італійські трави;
– морський коктейль;
– вода з пасти.
Приготування:
- Відваріть пасту у підсоленій воді до стану аль денте.
- Перед тим як злити воду, обов'язково наберіть і збережіть склянку гарячого відвару.
- На суху або злегка змащену пательню викладіть морський коктейль і прогрійте його кілька хвилин, щоб випарувалася зайва волога.
- Додайте до морепродуктів крем-сир, дрібку солі та італійські трави за смаком.
- Слідом влийте трохи залишеної води з пасти та ретельно все перемішайте, формуючи гладкий, однорідний соус.
- Додайте відварену пасту в пательню до соусу з морепродуктами.
- Активно перемішайте все протягом хвилини на вогні, за потреби підливаючи ще трохи теплого відвару, щоб крем-сир ідеально огорнув кожну макаронину.