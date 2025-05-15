Автентичний смак України: готуємо пасту з оселедця та яєць за давнім рецептом

Українська кухня – це не тільки борщ, вареники та деруни. Наша кухня славиться своїми закусками, і вам точно варто у цьому переконатися.

Паста з оселедця та яєць стане вашим улюбленим перекусом. Копійчані інгредієнти та неймовірний результат – це поєднання підкорює усіх. 24 Канал пропонує відчути смак автентичної України за рецептом з ТікТок irynka.davydenko. Цікаво Пишні і з хрусткою скоринкою: смачні пиріжки без ліплення за бабусиним рецептом Рецепт закуски з оселедця та яєць Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– оселедець без шкіри та кісток;

– варені яйця;

– хрін;

– майонез;

– олія;

– цукор;

– сіль. Приготування: Філе оселедця подрібніть у блендері або пропустіть через м’ясорубку разом із вареними яйцями до отримання однорідної маси. Додайте білий хрін, майонез, трохи рослинної олії, сіль і цукор до смаку. Отриману пасту охолодіть у холодильнику, а потім перекладіть у кондитерський мішок. Зробіть невеликий надріз під кутом і нанесіть суміш на підсмажені шматочки улюбленого хліба. Хлібні крихти подрібніть у блендері разом з улюбленими спеціями чи зеленню, після чого підсушіть у духовці при температурі 160 градусів до хрумкого стану. Готову пасту посипте ароматною крихтою, а поряд додайте трохи маринованих овочів — наприклад, помідорів або огірків. Смачного! Таких ви ще не їли: рецепт улюблених дерунів на хлібі.