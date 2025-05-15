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15 травня, 20:05
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Автентичний смак України: готуємо пасту з оселедця та яєць за давнім рецептом

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Українська кухня – це не тільки борщ, вареники та деруни. Наша кухня славиться своїми закусками, і вам точно варто у цьому переконатися.

Паста з оселедця та яєць стане вашим улюбленим перекусом. Копійчані інгредієнти та неймовірний результат – це поєднання підкорює усіх. 24 Канал пропонує відчути смак автентичної України за рецептом з ТікТок irynka.davydenko.

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Рецепт закуски з оселедця та яєць 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– оселедець без шкіри та кісток;
– варені яйця;
– хрін;
– майонез;
– олія;
– цукор;
– сіль. 

Приготування

  1. Філе оселедця подрібніть у блендері або пропустіть через м’ясорубку разом із вареними яйцями до отримання однорідної маси.
  2. Додайте білий хрін, майонез, трохи рослинної олії, сіль і цукор до смаку.
  3. Отриману пасту охолодіть у холодильнику, а потім перекладіть у кондитерський мішок.
  4. Зробіть невеликий надріз під кутом і нанесіть суміш на підсмажені шматочки улюбленого хліба.
  5. Хлібні крихти подрібніть у блендері разом з улюбленими спеціями чи зеленню, після чого підсушіть у духовці при температурі 160 градусів до хрумкого стану.
  6. Готову пасту посипте ароматною крихтою, а поряд додайте трохи маринованих овочів — наприклад, помідорів або огірків.

Смачного!

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