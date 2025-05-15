Паста из сельди и яиц станет вашим любимым перекусом. Копеечные ингредиенты и невероятный результат – это сочетание покоряет всех. 24 Канал предлагает почувствовать вкус аутентичной Украины по рецепту с ТикТок irynka.davydenko.
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Рецепт закуски из сельди и яиц
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– сельдь без кожи и костей;
– вареные яйца;
– хрен;
– майонез;
– масло;
– сахар;
– соль.
Приготовление:
- Филе сельди измельчите в блендере или пропустите через мясорубку вместе с вареными яйцами до получения однородной массы.
- Добавьте белый хрен, майонез, немного растительного масла, соль и сахар по вкусу.
- Полученную пасту охладите в холодильнике, а затем переложите в кондитерский мешок.
- Сделайте небольшой надрез под углом и нанесите смесь на поджаренные кусочки любимого хлеба.
- Хлебные крошки измельчите в блендере вместе с любимыми специями или зеленью, после чего подсушите в духовке при температуре 160 градусов до хрустящего состояния.
- Готовую пасту посыпьте ароматной крошкой, а рядом добавьте немного маринованных овощей – например, помидоров или огурцов.
Вкусного!
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