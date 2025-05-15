Паста из сельди и яиц станет вашим любимым перекусом. Копеечные ингредиенты и невероятный результат – это сочетание покоряет всех. 24 Канал предлагает почувствовать вкус аутентичной Украины по рецепту с ТикТок irynka.davydenko.

Интересно Пышные и с хрустящей корочкой: вкусные пирожки без лепки по бабушкиному рецепту

Рецепт закуски из сельди и яиц

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– сельдь без кожи и костей;

– вареные яйца;

– хрен;

– майонез;

– масло;

– сахар;

– соль.

Приготовление:

Филе сельди измельчите в блендере или пропустите через мясорубку вместе с вареными яйцами до получения однородной массы. Добавьте белый хрен, майонез, немного растительного масла, соль и сахар по вкусу. Полученную пасту охладите в холодильнике, а затем переложите в кондитерский мешок. Сделайте небольшой надрез под углом и нанесите смесь на поджаренные кусочки любимого хлеба. Хлебные крошки измельчите в блендере вместе с любимыми специями или зеленью, после чего подсушите в духовке при температуре 160 градусов до хрустящего состояния. Готовую пасту посыпьте ароматной крошкой, а рядом добавьте немного маринованных овощей – например, помидоров или огурцов.

Вкусного!

Таких вы еще не ели: рецепт любимых дерунов на хлебе.