Паста из сельди и яиц станет вашим любимым перекусом. Копеечные ингредиенты и невероятный результат – это сочетание покоряет всех. 24 Канал предлагает почувствовать вкус аутентичной Украины по рецепту с ТикТок irynka.davydenko.

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Рецепт закуски из сельди и яиц

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– сельдь без кожи и костей;
– вареные яйца;
– хрен;
– майонез;
– масло;
– сахар;
– соль.

Приготовление:

  1. Филе сельди измельчите в блендере или пропустите через мясорубку вместе с вареными яйцами до получения однородной массы.
  2. Добавьте белый хрен, майонез, немного растительного масла, соль и сахар по вкусу.
  3. Полученную пасту охладите в холодильнике, а затем переложите в кондитерский мешок.
  4. Сделайте небольшой надрез под углом и нанесите смесь на поджаренные кусочки любимого хлеба.
  5. Хлебные крошки измельчите в блендере вместе с любимыми специями или зеленью, после чего подсушите в духовке при температуре 160 градусов до хрустящего состояния.
  6. Готовую пасту посыпьте ароматной крошкой, а рядом добавьте немного маринованных овощей – например, помидоров или огурцов.

Вкусного!

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