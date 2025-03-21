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21 березня, 06:06
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Такої страви з печінки ви ще не куштували: венеційський рецепт для справжніх гурманів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Італійська кухня – це завжди про яскраві смаки, прості рецепти та особливі поєднання. Окрім класичної піци та пасти вона може похизуватися багатьма традиційними стравами, які вражають своєю гармонією.

Однією з таких є Fegato alla Veneziana – ніжна теляча печінка з ароматною карамелізованою цибулею. Головний секрет цієї страви – повільне тушкування цибулі, яка перетворюється на соус і балансує насичений смак печінки, повідомляє 24 канал з посиланням на Beszamel. Цей рецепт має глибоке коріння та бере початок ще з римських часів.

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Рецепт печінки по-венеційськи

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів телячої або свинячої печінки;
– 2 великі цукрові цибулини;
– 50 мілілітрів білого вина або 1 столова ложка винного оцту або 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 3 – 5 свіжих листків шавлії;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.

Приготування:

  1. Промийте печінку й обсушіть паперовими рушниками. Поріжте скибочками або соломкою.
  2. Цибулю наріжте тонкими кільцями або пір’ям.
  3. Розтопіть масло на сковороді, додайте оливкову олію.
  4. Додайте цибулю й обсмажте до прозорості.
  5. Влийте вино, оцет або лимонний сік, перемішайте.
  6. Додайте печінку й тушкуйте на середньому вогні приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи.
  7. Найкраще смакує з полентою чи картопляним пюре.

Смачного!

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