Насолода може бути дешевою: рецепт печінкового торта з пікантною начинкою
- Рецепт печінкового торта включає свинячу печінку, яйця, молоко, борошно, сметану, часник та зелень.
- Він не потребує зусиль і легко готується паралельно з іншими стравами.
Печінковий торт — це чудовий вибір на повсякдення, коли хочеться і смачненьким насититись, і гроші не витрачати. Трішки часнику – і перед стравою не встоїть ніхто.
Печінковий торт – це велика порція задоволення, яка не потребує великих витрат грошей та часу. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої сімейні трапези з рецептом порталу Uaplatforma.
Як швидко приготувати печінковий торт?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів свинячої печінки;
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів молока;
– 5 столових ложок борошна;
– 200 грамів сметани;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець, зелень до смаку.
Приготування:
- Печінку перебиваємо в блендері або прокручуємо через мʼясорубку.
- Додаємо яйця, молоко та борошно, добре перемішуємо. Смажимо млинці на злегка змащеній олією сковорідці.
- Сметану змішуємо з продавленим часником та зеленню.
- Перемащуємо млинці. За бажанням можна прикрасити торт тертим сиром.
- Ставимо у холодильник для просочування.
Смачного!
