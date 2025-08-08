Укр Рус
8 августа, 20:09
1

Наслаждение может быть дешевым: рецепт печеночного торта с пикантной начинкой

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Рецепт печеночного торта включает свиную печень, яйца, молоко, муку, сметану, чеснок и зелень.
  • Он не требует усилий и легко готовится параллельно с другими блюдами.

Печеночный торт - это отличный выбор на каждый день, когда хочется и вкусненьким насытиться, и деньги не тратить. Немножко чеснока – и перед блюдом не устоит никто.

Печеночный торт – это большая порция удовольствия, которая не требует больших затрат денег и времени. 24 Канал предлагает разнообразить свои семейные трапезы с рецептом портала Uaplatforma.

Как быстро приготовить печеночный торт?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов свиной печени;
– 2 яйца;
– 200 миллилитров молока;
– 5 столовых ложек муки;
– 200 граммов сметаны;
– 3 зубчика чеснока;
– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Печень перебиваем в блендере или прокручиваем через мясорубку.
  2. Добавляем яйца, молоко и муку, хорошо перемешиваем. Жарим блины на слегка смазанной маслом сковородке.
  3. Сметану смешиваем с продавленным чесноком и зеленью.
  4. Перемазываем блины. По желанию можно украсить торт тертым сыром.
  5. Ставим в холодильник для пропитки.

Приятного аппетита!

