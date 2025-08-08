Печеночный торт – это большая порция удовольствия, которая не требует больших затрат денег и времени. 24 Канал предлагает разнообразить свои семейные трапезы с рецептом портала Uaplatforma.
Как быстро приготовить печеночный торт?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов свиной печени;
– 2 яйца;
– 200 миллилитров молока;
– 5 столовых ложек муки;
– 200 граммов сметаны;
– 3 зубчика чеснока;
– соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Печень перебиваем в блендере или прокручиваем через мясорубку.
- Добавляем яйца, молоко и муку, хорошо перемешиваем. Жарим блины на слегка смазанной маслом сковородке.
- Сметану смешиваем с продавленным чесноком и зеленью.
- Перемазываем блины. По желанию можно украсить торт тертым сыром.
- Ставим в холодильник для пропитки.
Приятного аппетита!
