Печеночный торт – это большая порция удовольствия, которая не требует больших затрат денег и времени. 24 Канал предлагает разнообразить свои семейные трапезы с рецептом портала Uaplatforma.

Как быстро приготовить печеночный торт?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов свиной печени;

– 2 яйца;

– 200 миллилитров молока;

– 5 столовых ложек муки;

– 200 граммов сметаны;

– 3 зубчика чеснока;

– соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Печень перебиваем в блендере или прокручиваем через мясорубку. Добавляем яйца, молоко и муку, хорошо перемешиваем. Жарим блины на слегка смазанной маслом сковородке. Сметану смешиваем с продавленным чесноком и зеленью. Перемазываем блины. По желанию можно украсить торт тертым сыром. Ставим в холодильник для пропитки.

Приятного аппетита!

