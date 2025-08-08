Печінковий торт – це велика порція задоволення, яка не потребує великих витрат грошей та часу. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої сімейні трапези з рецептом порталу Uaplatforma.

Читайте також Її готують вже 300 років: рецепт качаної каші, яка була гордістю предків

Як швидко приготувати печінковий торт?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів свинячої печінки;
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів молока;
– 5 столових ложок борошна;
– 200 грамів сметани;
– 3 зубчики часнику;
– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

  1. Печінку перебиваємо в блендері або прокручуємо через мʼясорубку.
  2. Додаємо яйця, молоко та борошно, добре перемішуємо. Смажимо млинці на злегка змащеній олією сковорідці.
  3. Сметану змішуємо з продавленим часником та зеленню.
  4. Перемащуємо млинці. За бажанням можна прикрасити торт тертим сиром.
  5. Ставимо у холодильник для просочування.

Смачного!

А ще гарною ідеєю буде подати до столу смачну варену кукурудзу. Смачно 24 радить скористатися рецептом Пави – з ним елементарна кукурудза перетвориться на шедевр!