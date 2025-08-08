Печінковий торт – це велика порція задоволення, яка не потребує великих витрат грошей та часу. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої сімейні трапези з рецептом порталу Uaplatforma.

Як швидко приготувати печінковий торт?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свинячої печінки;

– 2 яйця;

– 200 мілілітрів молока;

– 5 столових ложок борошна;

– 200 грамів сметани;

– 3 зубчики часнику;

– сіль, перець, зелень до смаку.

Приготування:

Печінку перебиваємо в блендері або прокручуємо через мʼясорубку. Додаємо яйця, молоко та борошно, добре перемішуємо. Смажимо млинці на злегка змащеній олією сковорідці. Сметану змішуємо з продавленим часником та зеленню. Перемащуємо млинці. За бажанням можна прикрасити торт тертим сиром. Ставимо у холодильник для просочування.

Смачного!

Смачного!