Конвертики кохання: поштове печиво до Дня Валентина, яке розтопить серце будь-кого

День святого Валентина вже не за горами, що спонукає багатьох завершити свої плани на цю особливу подію. Хоча основний подарунок для коханої людини вже може бути обраний, варто доповнити його тематичними ласощами.

Ідеальним варіантом стане печиво-конвертики, яке розтопить серце кожного. Як приготувати поштове печиво до Дня всіх закоханих розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку Юлію Сенич. Читайте також Вафельні трубочки зі смаком дитинства: готуємо улюблені ласощі з кремом вдома Печиво-конвертики на Валентина Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 100 грамів цукрової пудри або цукру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– джем (густий);

– ванільний цукор;

– червоний барвник за бажанням. Як приготувати печиво-конвертики до Дня закоханих: дивіться відео Приготування: До просіяного борошна всипте цукрову пудру та дрібку солі. Додайте холодне вершкове масло і руками перетріть в крихту.

Вбийте яйце та замішайте м'яке, еластичне тісто. Обмотайте тісто харчовою плівкою та залиште в холодильнику мінімум на 1 годину.

Відріжте від тіста приблизно 20% на сердечка (просто додайте до нього харчовий фарбник).

Більшу частину тіста розкачайте в пласт середньої товщини, наріжте на однакові квадратики та в середину покладіть джем.

Сформуйте конвертики та зверху покладіть сердечко. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 15 хвилин. Смачного! Сподобався десерт? Тоді приготуйте і лимонний кекс із родзинками.