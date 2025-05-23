Найкращі цукерки дитинства: як зробити печиво "Каштани", які почали незаслужено забувати
- Печиво "Каштани" були популярними у дитинстві, але зараз вони рідко зустрічаються в магазинах.
- Для приготування цього печива потрібні найпростіші інгредієнти та трішки терпіння.
Багато спогадів дитинства повʼязані з різноманітними смаколиками. Печиво "Каштани" точно серед них, проте сьогодні їх вже рідко побачиш на прилавках кондитерських.
Це печиво не тільки занурить у приємну ностальгію, а й стане ідеальним доповненням до чаю або кави. А ще вас потішить те, що для нього не потрібно складних інгредієнтів або кулінарних маніпуляцій. 24 Канал пропонує пригадати цей чудовий смаколик за рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт печива "Каштани"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 5 варених жовтків;
– 2 столові ложки сметани;
– 400 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 35 четвертинок волоського горіха;
глазур:
– 200 грамів цукру;
– 2 столові ложки какао-порошку;
– 100 грамів вершкового масла;
– 50 мілілітрів молока;
– 250 грамів вафлів.
Приготування:
Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером протягом 2 – 3 хвилин до світлої та повітряної консистенції.
Жовтки протріть через сито, додайте до них сметану і ще раз збийте до однорідності.
Поступово всипайте борошно, замішуючи м’яке тісто.
Поділіть тісто навпіл – одну частину накрийте, а з іншої сформуйте джгут.
Наріжте джгут на 15 – 17 рівних шматочків, у кожен загорніть по чверті волоського горіха.
Викладіть сформовані "каштанчики" на деко з пергаментом і випікайте при температурі 190 градусів приблизно 35 хвилин.
Вафлі попередньо охолодіть у морозильній камері 30 – 60 хвилин, а потім натріть на середній тертці.
Для глазурі змішайте молоко, цукор і масло. Нагрівайте, поки цукор повністю не розчиниться, і доведіть до кипіння. Залиште охолонути на 5 хвилин.
Кожне тістечко занурте у теплу глазур, потім обваляйте у вафельній крихті.
Остудіть у холодильнику 30 хвилин до повного застигання глазурі.
Смачного!
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