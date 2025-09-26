Перекус може бути не лише поживним, а й смачним та корисним. Квасоля, кілька інгредієнтів – і у вашому холодильнику вже чекає суперфуд чемпіона.

Намазка з квасолі – це знахідка, за яку ви будете собі вдячними, а рідні – й поготів. З крекерами, в корзинках, з улюбленим хлібом – вона однаково добре смакує зі всім, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Prakty kulinarni.

До теми https://24tv.ua/smachnonews24/yak-pereviriti-yakist-siru-prosti-poradi-dlya-viznachennya-yakosti_n2913398

Як зробити квасолеву пасту?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 банки червоної квасолі;

– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 250 мілілітрів води;

– 2 – 3 столові ложки лимонного соку;

– 3 столові ложки подрібненої петрушки;

– сіль або соєвий соус до смаку.

Приготування:

Ретельно промийте квасолю. Цибулю та часник наріжте дрібно. На сковороду налийте столову ложку оливкової олії, розігрійте й обсмажте цибулю до м’якого стану та легкого прозорого відтінку. Додайте часник і квасолю, приправте чебрецем. Влийте трохи води, посоліть або використайте соєвий соус. Готуйте, доки рідина повністю не випарується. Зніміть із плити й дайте охолонути. Перекладіть суміш у миску, додайте залишок оливкової олії та сік лимона. Подрібніть усе ручним блендером до кремоподібної консистенції. Зберігати можна в холодильнику до трьох днів.

Як швидко зварити квасолю?

Якщо маєте власну квасолю – чудово, залишилося лише її зварити. Є секрет, який прискорить процес у рази.

Після закипання води просто додайте трішки соди, буквально на кінчику ножа. Цей секрет дозволить зварити квасолю значно швидше, ніж зазвичай, розповідає портал Food and Mood.

Який перекус варто спробувати?