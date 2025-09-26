Подарунок для смаку та тіла: намазка з червоної квасолі, рецепт якої у вас випитуватимуть
- Намазка з червоної квасолі готується за 15 хвилин з простих інгредієнтів, таких як квасоля, чебрець, часник, вода, лимонний сік та петрушка.
- Щоб швидше зварити квасолю, додайте трішки соди після закипання води.
Перекус може бути не лише поживним, а й смачним та корисним. Квасоля, кілька інгредієнтів – і у вашому холодильнику вже чекає суперфуд чемпіона.
Намазка з квасолі – це знахідка, за яку ви будете собі вдячними, а рідні – й поготів. З крекерами, в корзинках, з улюбленим хлібом – вона однаково добре смакує зі всім, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Prakty kulinarni.
Як зробити квасолеву пасту?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 банки червоної квасолі;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 250 мілілітрів води;
– 2 – 3 столові ложки лимонного соку;
– 3 столові ложки подрібненої петрушки;
– сіль або соєвий соус до смаку.
Приготування:
- Ретельно промийте квасолю. Цибулю та часник наріжте дрібно.
- На сковороду налийте столову ложку оливкової олії, розігрійте й обсмажте цибулю до м’якого стану та легкого прозорого відтінку.
- Додайте часник і квасолю, приправте чебрецем.
- Влийте трохи води, посоліть або використайте соєвий соус. Готуйте, доки рідина повністю не випарується. Зніміть із плити й дайте охолонути.
- Перекладіть суміш у миску, додайте залишок оливкової олії та сік лимона. Подрібніть усе ручним блендером до кремоподібної консистенції.
- Зберігати можна в холодильнику до трьох днів.
Як швидко зварити квасолю?
Якщо маєте власну квасолю – чудово, залишилося лише її зварити. Є секрет, який прискорить процес у рази.
Після закипання води просто додайте трішки соди, буквально на кінчику ножа. Цей секрет дозволить зварити квасолю значно швидше, ніж зазвичай, розповідає портал Food and Mood.
