Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Подарунок для смаку та тіла: намазка з червоної квасолі, рецепт якої у вас випитуватимуть
26 вересня, 23:05
2

Подарунок для смаку та тіла: намазка з червоної квасолі, рецепт якої у вас випитуватимуть

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Намазка з червоної квасолі готується за 15 хвилин з простих інгредієнтів, таких як квасоля, чебрець, часник, вода, лимонний сік та петрушка.
  • Щоб швидше зварити квасолю, додайте трішки соди після закипання води.

Перекус може бути не лише поживним, а й смачним та корисним. Квасоля, кілька інгредієнтів – і у вашому холодильнику вже чекає суперфуд чемпіона.

Намазка з квасолі – це знахідка, за яку ви будете собі вдячними, а рідні – й поготів. З крекерами, в корзинках, з улюбленим хлібом – вона однаково добре смакує зі всім, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Prakty kulinarni

До теми https://24tv.ua/smachnonews24/yak-pereviriti-yakist-siru-prosti-poradi-dlya-viznachennya-yakosti_n2913398

Як зробити квасолеву пасту? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 2 банки червоної квасолі;
– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 250 мілілітрів води;
– 2 – 3 столові ложки лимонного соку;
– 3 столові ложки подрібненої петрушки;
– сіль або соєвий соус до смаку. 

Приготування

  1. Ретельно промийте квасолю. Цибулю та часник наріжте дрібно.
  2. На сковороду налийте столову ложку оливкової олії, розігрійте й обсмажте цибулю до м’якого стану та легкого прозорого відтінку.
  3. Додайте часник і квасолю, приправте чебрецем.
  4. Влийте трохи води, посоліть або використайте соєвий соус. Готуйте, доки рідина повністю не випарується. Зніміть із плити й дайте охолонути.
  5. Перекладіть суміш у миску, додайте залишок оливкової олії та сік лимона. Подрібніть усе ручним блендером до кремоподібної консистенції.
  6. Зберігати можна в холодильнику до трьох днів.

Як швидко зварити квасолю? 

Якщо маєте власну квасолю – чудово, залишилося лише її зварити. Є секрет, який прискорить процес у рази. 

Після закипання води просто додайте трішки соди, буквально на кінчику ножа. Цей секрет дозволить зварити квасолю значно швидше, ніж зазвичай, розповідає портал Food and Mood

Який перекус варто спробувати? 

  • Італійські брускети з томатом стануть простим рішенням на кожен день, які додадуть будням трішки свята.

  • А ще обовʼязково заготуйте у холодильнику салат "за дві копійки" – попри дешеві інгредієнти він смакує дуже добре. 