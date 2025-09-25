Вінегрет – це далеко не єдиний салат, який ви можете приготувати з вареного буряка. Наприклад, є не менш смачний аналог, який потішить вас смаком та ціною інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Чим замінити майонез?
Блогерка Вікторія Королівська запропонувала кілька варіантів простих соусів, які смакують краще за майонез та перетворять ваш салат на шедевр.
Як приготувати салат з вареного буряка?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 варених буряки;
– 2 солоні огірки;
– 2 цибулі;
– дрібка цукру;
– 2 столові ложки майонезу;
– пучок петрушки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Буряк та огірки натираємо.
- Цибулю нарізаємо півкільцями та обсмажуємо на пательні.
- Додаємо до цибулі цукор, ще трішки обсмажуємо та залишаємо охолоджуватися.
- Зʼєднуємо всі інгредієнти, додаємо нарізану петрушку та заправляємо майонезом.
- Солимо та перчимо до смаку.
Смачного!
