Винегрет – это далеко не единственный салат, который вы можете приготовить из вареной свеклы. Например, есть не менее вкусный аналог, который порадует вас вкусом и ценой ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
Чем заменить майонез?
Блогерша Виктория Королевская предложила несколько вариантов простых соусов, которые на вкус лучше майонеза и превратят ваш салат в шедевр.
Как приготовить салат из вареной свеклы?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 вареных свеклы;
– 2 соленых огурца;
– 2 лука;
– щепотка сахара;
– 2 столовые ложки майонеза;
– пучок петрушки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу и огурцы натираем на терке.
- Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на сковороде.
- Добавляем к луку сахар, еще немного обжариваем и оставляем охлаждаться.
- Соединяем все ингредиенты, добавляем нарезанную петрушку и заправляем майонезом.
- Солим и перчим по вкусу.
Приятного аппетита!
