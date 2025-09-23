Хрустящие огурчики – это порция наслаждения, перед которой невозможно устоять. Быстрый перекус, семейная трапеза или праздничное застолье – они всегда уместны на вашем столе. 24 Канал предлагает заготовить вечную классику по рецепту портала Shuba.

Обратите внимание!

Портал Homester советует солить огурцы сортов "Муромский" и "Нежинский". Они имеют тонкую кожицу с пупырышками – идеально для сохранения хруста.

Как засолить огурцы на зиму?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 1,5 килограмма огурцов;
– 1,5 литра воды;
– 60 граммов соли;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 зонтика укропа;
– 1 лист хрена;
– 2 листа смородины;
– 2 листа вишни;
– 4 горошины душистого перца;
– 8 горошин черного перца.

Приготовление:

  1. Помойте огурцы и залейте их холодной водой. Оставьте на 4 – 6 часов, чтобы они остались хрустящими после засолки.
  2. Тщательно вымойте трехлитровую банку с содой.
  3. На дно положите нарезанный чеснок, листья хрена, смородины и вишни, а также укроп и горошины перца.
  4. Плотно сложите огурцы вертикально, а сверху добавьте еще немного зелени.
  5. В кипяченой охлажденной воде растворите соль, хорошо перемешайте, чтобы кристаллы исчезли.
  6. Залейте огурцы рассолом так, чтобы они были полностью покрыты.
  7. Накройте банку капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 – 3 суток.
  8. Когда рассол станет мутным и появятся пузырьки, перенесите банку в холодильник или погреб.

Приятного аппетита!

