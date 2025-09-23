Хрусткі огірочки – це порція насолоди, перед якою неможливо встояти. Швидкий перекус, сімейна трапеза чи святкове застілля – вони завжди доречні на вашому столі. 24 Канал пропонує заготувати вічну класику за рецептом порталу Shuba.

Портал Homester радить солити огірки сортів "Муромський" та "Ніжинський". Вони мають тонку шкірку з пухирцями – ідеально для збереження хрускоту.

Як засолити огірки на зиму?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма огірків;

– 1,5 літра води;

– 60 грамів солі;

– 5 зубчиків часнику;

– 2 парасольки кропу;

– 1 листок хрону;

– 2 листки смородини;

– 2 листки вишні;

– 4 горошини духмяного перцю;

– 8 горошин чорного перцю.

Приготування:

Помийте огірки та залийте їх холодною водою. Залиште на 4 – 6 годин, щоб вони залишилися хрумкими після засолювання. Ретельно вимийте трилітрову банку з содою. На дно покладіть нарізаний часник, листя хрону, смородини й вишні, а також кріп і горошини перцю. Щільно складіть огірки вертикально, а зверху додайте ще трохи зелені. У кип’яченій охолодженій воді розчиніть сіль, добре перемішайте, щоб кристали зникли. Залийте огірки розсолом так, щоб вони були повністю вкриті. Накрийте банку капроновою кришкою й залиште при кімнатній температурі на 2 – 3 доби. Коли розсіл стане мутним і з’являться бульбашки, перенесіть банку в холодильник або льох.

Смачного!

