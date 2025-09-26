Перекус может быть не только питательным, но и вкусным и полезным. Фасоль, несколько ингредиентов – и в вашем холодильнике уже ждет суперфуд чемпиона.

Намазка из фасоли – это находка, за которую вы будете себе благодарны, а родные – и подавно. С крекерами, в корзинках, с любимым хлебом – она одинаково хорошо сочетается со всем, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Prakty kulinarni.

К теме https://24tv.ua/smachnonews24/yak-pereviriti-yakist-siru-prosti-poradi-dlya-viznachennya-yakosti_n2913398

Как сделать фасолевую пасту?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 банки красной фасоли;

– 1 чайная ложка сушеного тимьяна;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 250 миллилитров воды;

– 2 – 3 столовые ложки лимонного сока;

– 3 столовые ложки измельченной петрушки;

– соль или соевый соус по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте фасоль. Лук и чеснок нарежьте мелко. На сковороду налейте столовую ложку оливкового масла, разогрейте и обжарьте лук до мягкого состояния и легкого прозрачного оттенка. Добавьте чеснок и фасоль, приправьте тимьяном. Влейте немного воды, посолите или используйте соевый соус. Готовьте, пока жидкость полностью не испарится. Снимите с плиты и дайте остыть. Переложите смесь в миску, добавьте остаток оливкового масла и сок лимона. Измельчите все ручным блендером до кремообразной консистенции. Хранить можно в холодильнике до трех дней.

Как быстро сварить фасоль?

Если есть собственная фасоль – прекрасно, осталось только ее сварить. Есть секрет, который ускорит процесс в разы.

После закипания воды просто добавьте немного соды, буквально на кончике ножа. Этот секрет позволит сварить фасоль значительно быстрее, чем обычно, рассказывает портал Food and Mood.

Какой перекус стоит попробовать?