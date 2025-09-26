Укр Рус
26 сентября, 23:05
Подарок для вкуса и тела: намазка из красной фасоли, рецепт которой у вас будут выспрашивать

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Намазка из красной фасоли готовится за 15 минут из простых ингредиентов, таких как фасоль, тимьян, чеснок, вода, лимонный сок и петрушка.
  • Чтобы быстрее сварить фасоль, добавьте немного соды после закипания воды.

Перекус может быть не только питательным, но и вкусным и полезным. Фасоль, несколько ингредиентов – и в вашем холодильнике уже ждет суперфуд чемпиона.

Намазка из фасоли – это находка, за которую вы будете себе благодарны, а родные – и подавно. С крекерами, в корзинках, с любимым хлебом – она одинаково хорошо сочетается со всем, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Prakty kulinarni.

Как сделать фасолевую пасту?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 2 банки красной фасоли;
– 1 чайная ложка сушеного тимьяна;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 250 миллилитров воды;
– 2 – 3 столовые ложки лимонного сока;
– 3 столовые ложки измельченной петрушки;
– соль или соевый соус по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте фасоль. Лук и чеснок нарежьте мелко.
  2. На сковороду налейте столовую ложку оливкового масла, разогрейте и обжарьте лук до мягкого состояния и легкого прозрачного оттенка.
  3. Добавьте чеснок и фасоль, приправьте тимьяном.
  4. Влейте немного воды, посолите или используйте соевый соус. Готовьте, пока жидкость полностью не испарится. Снимите с плиты и дайте остыть.
  5. Переложите смесь в миску, добавьте остаток оливкового масла и сок лимона. Измельчите все ручным блендером до кремообразной консистенции.
  6. Хранить можно в холодильнике до трех дней.

Как быстро сварить фасоль?

Если есть собственная фасоль – прекрасно, осталось только ее сварить. Есть секрет, который ускорит процесс в разы.

После закипания воды просто добавьте немного соды, буквально на кончике ножа. Этот секрет позволит сварить фасоль значительно быстрее, чем обычно, рассказывает портал Food and Mood.

