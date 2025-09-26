Намазка из фасоли – это находка, за которую вы будете себе благодарны, а родные – и подавно. С крекерами, в корзинках, с любимым хлебом – она одинаково хорошо сочетается со всем, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Prakty kulinarni.
Как сделать фасолевую пасту?
- Время: 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 банки красной фасоли;
– 1 чайная ложка сушеного тимьяна;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 250 миллилитров воды;
– 2 – 3 столовые ложки лимонного сока;
– 3 столовые ложки измельченной петрушки;
– соль или соевый соус по вкусу.
Приготовление:
- Тщательно промойте фасоль. Лук и чеснок нарежьте мелко.
- На сковороду налейте столовую ложку оливкового масла, разогрейте и обжарьте лук до мягкого состояния и легкого прозрачного оттенка.
- Добавьте чеснок и фасоль, приправьте тимьяном.
- Влейте немного воды, посолите или используйте соевый соус. Готовьте, пока жидкость полностью не испарится. Снимите с плиты и дайте остыть.
- Переложите смесь в миску, добавьте остаток оливкового масла и сок лимона. Измельчите все ручным блендером до кремообразной консистенции.
- Хранить можно в холодильнике до трех дней.
Как быстро сварить фасоль?
Если есть собственная фасоль – прекрасно, осталось только ее сварить. Есть секрет, который ускорит процесс в разы.
После закипания воды просто добавьте немного соды, буквально на кончике ножа. Этот секрет позволит сварить фасоль значительно быстрее, чем обычно, рассказывает портал Food and Mood.
Какой перекус стоит попробовать?
