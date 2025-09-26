Кто сказал, что перекус не может быть праздничным? Устройте себе особый отдых, не тратя много времени и усилий. 24 Канал предлагает сделать это с рецептом аппетитных брускетт с томатами по рецепту "Малушиной кухни".

Смешивайте сыр с нарезанными помидорами только перед подачей, иначе томаты выделят много влаги и смесь будет очень водянистой, советует портал Shuba.

Как сделать брускетты с томатами?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– хлеб;

– зубчик чеснока;

– 300 граммов томатов;

– моцарелла;

– соль и перец по вкусу;

– базилик.

Приготовление:

Хлеб нарезаем и подрумяниваем с 1 стороны на сковороде. Натираем хлеб чесноком. Смешиваем измельченные помидоры с сыром на хлеб. Выкладываем несколько частиц помидоров, украшаем базиликом, солим и перчим. Можно также посыпать брускетты итальянскими травами.

Приятного аппетита!

