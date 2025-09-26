Кто сказал, что перекус не может быть праздничным? Устройте себе особый отдых, не тратя много времени и усилий. 24 Канал предлагает сделать это с рецептом аппетитных брускетт с томатами по рецепту "Малушиной кухни".

Обратите внимание!

Смешивайте сыр с нарезанными помидорами только перед подачей, иначе томаты выделят много влаги и смесь будет очень водянистой, советует портал Shuba.

Как сделать брускетты с томатами?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– хлеб;
– зубчик чеснока;
– 300 граммов томатов;
– моцарелла;
– соль и перец по вкусу;
– базилик.

Приготовление:

  1. Хлеб нарезаем и подрумяниваем с 1 стороны на сковороде.
  2. Натираем хлеб чесноком.
  3. Смешиваем измельченные помидоры с сыром на хлеб.
  4. Выкладываем несколько частиц помидоров, украшаем базиликом, солим и перчим.
  5. Можно также посыпать брускетты итальянскими травами.

Приятного аппетита!

