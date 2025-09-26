Хто сказав, що перекус не може бути святковим? Влаштуйте собі особливий перепочинок, не витрачаючи багато часу та зусиль. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом апетитних брускет з томатами за рецептом "Малушиної кухні".

Читайте також Салат "за дві копійки": шедевр з найпростіших інгредієнтів на кожен день

Зверніть увагу!



Змішуйте сир з нарізаними помідорами лише перед подачею, інакше томати виділять багато вологи і суміш буде дуже водянистою, радить портал Shuba.

Як зробити брускети з томатами?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– хліб;

– зубчик часнику;

– 300 грамів томатів;

– моцарела;

– сіль та перець до смаку;

– базилік.

Приготування:

Хліб нарізаємо та підрумʼянюємо з 1 боку на сковороді. Натираємо хліб часником. Змішуємо подрібнені помідори з сиром на хліб. Викладаємо кілька частинок помідорів, прикрашаємо базиліком, солимо та перчимо. Можна також посипати брускети італійськими травами.

Смачного!

Чим ще можна перекусити?