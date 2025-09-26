Хто сказав, що перекус не може бути святковим? Влаштуйте собі особливий перепочинок, не витрачаючи багато часу та зусиль. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом апетитних брускет з томатами за рецептом "Малушиної кухні".

Зверніть увагу!

Змішуйте сир з нарізаними помідорами лише перед подачею, інакше томати виділять багато вологи і суміш буде дуже водянистою, радить портал Shuba.

Як зробити брускети з томатами?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– хліб;
– зубчик часнику;
– 300 грамів томатів;
– моцарела;
– сіль та перець до смаку;
– базилік.

Приготування:

  1. Хліб нарізаємо та підрумʼянюємо з 1 боку на сковороді.
  2. Натираємо хліб часником.
  3. Змішуємо подрібнені помідори з сиром на хліб.
  4. Викладаємо кілька частинок помідорів, прикрашаємо базиліком, солимо та перчимо.
  5. Можна також посипати брускети італійськими травами.

Смачного!

