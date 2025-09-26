Хто сказав, що перекус не може бути святковим? Влаштуйте собі особливий перепочинок, не витрачаючи багато часу та зусиль. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом апетитних брускет з томатами за рецептом "Малушиної кухні".
Читайте також Салат "за дві копійки": шедевр з найпростіших інгредієнтів на кожен день
Зверніть увагу!
Змішуйте сир з нарізаними помідорами лише перед подачею, інакше томати виділять багато вологи і суміш буде дуже водянистою, радить портал Shuba.
Як зробити брускети з томатами?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– хліб;
– зубчик часнику;
– 300 грамів томатів;
– моцарела;
– сіль та перець до смаку;
– базилік.
Приготування:
- Хліб нарізаємо та підрумʼянюємо з 1 боку на сковороді.
- Натираємо хліб часником.
- Змішуємо подрібнені помідори з сиром на хліб.
- Викладаємо кілька частинок помідорів, прикрашаємо базиліком, солимо та перчимо.
- Можна також посипати брускети італійськими травами.
Смачного!
Чим ще можна перекусити?
- Сезонна намазка з гарбуза та плавлених сирків також стане гарним рішенням для перекусу.
- А якщо хочеться солоденького, то можна швидко приготувати смачні какао-кекси.