Плавлені сирки – це чудова основа для будь-якої закуски, потрібно лише трішки збагатити їх новими акцентами. Гарбуз стане тим додатком, завдяки якому цей перекус негайно потрапить до списку ваших улюблених, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Цікаво Насолода з першого шматка: засолюємо червону рибу за 5 хвилин і з 3 інгредієнтів

Як зробити намазку з гарбузом?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів вареного або запеченого гарбуза;
– 3 плавлених сирки;
– 2 зубчики часнику;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Готовий гарбуз нарізаємо шматочками та кладемо у блендер.
  2. Решту інгредієнтів також нарізаємо для зручності та додаємо до гарбуза.
  3. Збиваємо все до однорідної маси.
  4. Додаємо тертий часник, за бажанням можна використати улюблені спеції, ще раз добре збиваємо.
  5. Подаємо з улюбленим хлібом, зберігаємо у холодильнику.

Також вам у пригоді може стати гарбузова ікра, яку пропонує відтворити за рецептом з інстаграму mamanata.food.

Як зробити кабачкову ікру?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 цибулі;
– 1 морква;
– 2 солодких перці;
– 300 грамів гарбуза;
– 100 мілілітрів томатного соку.

Приготування:

  1. Цибулю дрібно шаткуємо.
  2. Моркву тремо на великій тертці.
  3. Овочі обсмажуємо на сковороді з олією до золотистого кольору.
  4. Додаємо нарізаний болгарський перець і тушкуємо приблизно 5 хвилин.
  5. Гарбуз чистимо, натираємо на тертці та перекладаємо до овочів. Продовжуємо тушкувати ще близько 5 хвилин.
  6. Вливаємо томатний сік, приправляємо сіллю, перцем і за бажанням цукром.
  7. Накриваємо кришкою й доводимо страву до готовності.

Смачного!

Яку ще намазку можна приготувати?

  • Якщо маєте тунець, то можна зробити намазку, яка буде смачніша за ікру.
  • Або ж гарним рішенням буде зробити бюджетну намазку з яйця, яка потішить смаком та користю.