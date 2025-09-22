Плавлені сирки – це чудова основа для будь-якої закуски, потрібно лише трішки збагатити їх новими акцентами. Гарбуз стане тим додатком, завдяки якому цей перекус негайно потрапить до списку ваших улюблених, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як зробити намазку з гарбузом?

Час : 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів вареного або запеченого гарбуза;

– 3 плавлених сирки;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Готовий гарбуз нарізаємо шматочками та кладемо у блендер. Решту інгредієнтів також нарізаємо для зручності та додаємо до гарбуза. Збиваємо все до однорідної маси. Додаємо тертий часник, за бажанням можна використати улюблені спеції, ще раз добре збиваємо. Подаємо з улюбленим хлібом, зберігаємо у холодильнику.

Також вам у пригоді може стати гарбузова ікра, яку пропонує відтворити за рецептом з інстаграму mamanata.food.

Як зробити кабачкову ікру?

Час : 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 цибулі;

– 1 морква;

– 2 солодких перці;

– 300 грамів гарбуза;

– 100 мілілітрів томатного соку.

Приготування:

Цибулю дрібно шаткуємо. Моркву тремо на великій тертці. Овочі обсмажуємо на сковороді з олією до золотистого кольору. Додаємо нарізаний болгарський перець і тушкуємо приблизно 5 хвилин. Гарбуз чистимо, натираємо на тертці та перекладаємо до овочів. Продовжуємо тушкувати ще близько 5 хвилин. Вливаємо томатний сік, приправляємо сіллю, перцем і за бажанням цукром. Накриваємо кришкою й доводимо страву до готовності.

Смачного!

