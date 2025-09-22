Плавленые сырки – это прекрасная основа для любой закуски, нужно лишь немного обогатить их новыми акцентами. Тыква станет тем дополнением, благодаря которому этот перекус немедленно попадет в список ваших любимых, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как сделать намазку с тыквой?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов вареной или запеченной тыквы;

– 3 плавленых сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Готовую тыкву нарезаем кусочками и кладем в блендер. Остальные ингредиенты также нарезаем для удобства и добавляем к тыкве. Взбиваем все до однородной массы. Добавляем тертый чеснок, по желанию можно использовать любимые специи, еще раз хорошо взбиваем. Подаем с любимым хлебом, храним в холодильнике.

Как сделать кабачковую икру?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 лука;

– 1 морковь;

– 2 сладких перца;

– 300 граммов тыквы;

– 100 миллилитров томатного сока.

Приготовление:

Лук мелко шинкуем. Морковь трем на крупной терке. Овощи обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Добавляем нарезанный болгарский перец и тушим примерно 5 минут. Тыкву чистим, натираем на терке и перекладываем к овощам. Продолжаем тушить еще около 5 минут. Вливаем томатный сок, приправляем солью, перцем и по желанию сахаром. Накрываем крышкой и доводим блюдо до готовности.

Приятного аппетита!

Какую еще намазку можно приготовить?