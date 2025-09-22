Плавленые сырки – это прекрасная основа для любой закуски, нужно лишь немного обогатить их новыми акцентами. Тыква станет тем дополнением, благодаря которому этот перекус немедленно попадет в список ваших любимых, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как сделать намазку с тыквой?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов вареной или запеченной тыквы;
– 3 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Готовую тыкву нарезаем кусочками и кладем в блендер.
- Остальные ингредиенты также нарезаем для удобства и добавляем к тыкве.
- Взбиваем все до однородной массы.
- Добавляем тертый чеснок, по желанию можно использовать любимые специи, еще раз хорошо взбиваем.
- Подаем с любимым хлебом, храним в холодильнике.
Также вам может пригодиться тыквенная икра, которую предлагает воспроизвести по рецепту из инстаграма mamanata.food.
Как сделать кабачковую икру?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 лука;
– 1 морковь;
– 2 сладких перца;
– 300 граммов тыквы;
– 100 миллилитров томатного сока.
Приготовление:
- Лук мелко шинкуем.
- Морковь трем на крупной терке.
- Овощи обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
- Добавляем нарезанный болгарский перец и тушим примерно 5 минут.
- Тыкву чистим, натираем на терке и перекладываем к овощам. Продолжаем тушить еще около 5 минут.
- Вливаем томатный сок, приправляем солью, перцем и по желанию сахаром.
- Накрываем крышкой и доводим блюдо до готовности.
Приятного аппетита!
