Даже если у вас есть всего несколько минут, вы можете угостить себя вкусным перекусом или подать к столу оригинальную и изящную закуску. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке".

Как приготовить вкусную закуску за считанные минуты?

Время : 10

Ингредиенты:

– 200 граммов тунца;

– 125 граммов сливочного сыра;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– горстка зеленого лука;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тунец и сливочный сыр перемешиваем в миске. Лук мелко нарезаем, добавляем и тоже перемешиваем. Заправляем лимонным соком, солим, перчим и последний раз хорошо перемешиваем. Подаем с любимым хлебом или в корзинках.

А если вам нравятся средиземноморские оттенки, то обязательно попробуйте этот рецепт от портала Shuba.

Как сделать сливочную намазку с оливками?

Время : 5 минут

Ингредиенты:

– 100 граммов оливок без косточек;

– 1 столовая ложка каперсов;

– пол зубчика чеснока;

– щепотка перца чили;

– 60 миллилитров оливкового масла;

– веточка базилика;

– 30 граммов тертого пармезана;

– 100 граммов сливочного сыра.

Приготовление:

В чашу блендера положите оливки без косточек, каперсы, пол зубчика чеснока, несколько листочков базилика и тертый пармезан или другой твердый сыр на ваш вкус. Долейте немного масла, добавьте чили и взбейте все до однородной массы. Далее введите сливочный сыр и еще раз тщательно взбейте, чтобы ингредиенты полностью соединились. Храните готовую оливковую намазку в стеклянной баночке в холодильнике не дольше трех дней.

Приятного аппетита!

