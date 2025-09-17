Даже если у вас есть всего несколько минут, вы можете угостить себя вкусным перекусом или подать к столу оригинальную и изящную закуску. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке".

Читайте также Основа 1000 блюд: универсальная зажарка из помидоров на зиму, которая подойдет ко всему

Как приготовить вкусную закуску за считанные минуты?

  • Время: 10
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов тунца;
– 125 граммов сливочного сыра;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– горстка зеленого лука;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Тунец и сливочный сыр перемешиваем в миске.
  2. Лук мелко нарезаем, добавляем и тоже перемешиваем.
  3. Заправляем лимонным соком, солим, перчим и последний раз хорошо перемешиваем.
  4. Подаем с любимым хлебом или в корзинках.

А если вам нравятся средиземноморские оттенки, то обязательно попробуйте этот рецепт от портала Shuba.

Как сделать сливочную намазку с оливками?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов оливок без косточек;
– 1 столовая ложка каперсов;
– пол зубчика чеснока;
– щепотка перца чили;
– 60 миллилитров оливкового масла;
– веточка базилика;
– 30 граммов тертого пармезана;
– 100 граммов сливочного сыра.

Приготовление:

  1. В чашу блендера положите оливки без косточек, каперсы, пол зубчика чеснока, несколько листочков базилика и тертый пармезан или другой твердый сыр на ваш вкус.
  2. Долейте немного масла, добавьте чили и взбейте все до однородной массы.
  3. Далее введите сливочный сыр и еще раз тщательно взбейте, чтобы ингредиенты полностью соединились.
  4. Храните готовую оливковую намазку в стеклянной баночке в холодильнике не дольше трех дней.

Приятного аппетита!

А как приготовить домашний майонез?

  • На самом деле, сделать майонез дома проще, чем пойти за ним в магазин.
  • Для этого нужно только 1 яйцо и простые ингредиенты.
  • Домашний продукт на вкус лучше, но хранится меньше времени.