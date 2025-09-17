Навіть якщо ви маєте лише кілька хвилин, ви можете почастувати себе смачним перекусом або подати до столу оригінальну і витончену закуску. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке".

Читайте також Основа 1000 страв: універсальна засмажка з помідорів на зиму, яка підійде до усього

Як приготувати смачну закуску за лічені хвилини?

Час : 10

: 10 Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів тунця;

– 125 грамів вершкового сиру;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– жменька зеленої цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Тунець та вершковий сир перемішуємо у мисці. Цибулю дрібно нарізаємо, додаємо і теж перемішуємо. Заправляємо лимонним соком, солимо, перчимо і востаннє гарно перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом або в корзинках.

А якщо вам до вподоби середземноморські відтінки, то обовʼязково спробуйте цей рецепт від порталу Shuba.

Як зробити вершкову намазку з оливками?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів оливок без кісточок;

– 1 столові ложка каперсів;

– пів зубчика часнику;

– дрібка перцю чилі;

– 60 мілілітрів оливкової олії;

– гілочка базиліка;

– 30 грамів тертого пармезану;

– 100 грамів вершкового сиру.

Приготування:

У чашу блендера покладіть оливки без кісточок, каперси, пів зубчика часнику, кілька листочків базиліку та тертий пармезан або інший твердий сир на ваш смак. Долийте трохи олії, додайте чилі й збийте все до однорідної маси. Далі введіть вершковий сир і ще раз ретельно збийте, щоб інгредієнти повністю поєдналися. Зберігайте готову оливкову намазку у скляній баночці в холодильнику не довше трьох днів.

Смачного!

А як приготувати домашній майонез?