Вже завтра учні повертаються до школи, й батьки мають подбати про те, щоб їхні діти були ситими та енергійними протягом дня. Однак, коли справа доходить до пакування ланч-боксів, багато матусь не знають, що туди покласти.

Тому 24 Канал розповідає про 3 перекуси, які зазвичай входять до дитячих ланч-боксів, але, зовсім не приносять їм поживної цінності, лише порожні калорії. Батькам варто розглянути більш здорові альтернативи.

Який перекус не варто давати дитині в школу?

Крекери та чипси

Хоча діти часто полюбляють снеки, вони мають низьку поживну цінність, містять надмірну кількість солі, нездорових жирів та різноманітних добавок. Виробники часто додають і штучні барвники та підсилювачі смаку, що ще більше погіршує їхній склад.

До того ж регулярне споживання чипсів та крекерів може сприяти ожирінню. Тому краще приготувати дітям на перекус корисні сендвічі, чи скласти ланч-бокс.

Шоколадні батончики та інші солодощі

Шоколадні батончики, цукерки та вафлі – улюблені ласощі юних споживачів. Але кожен з цих продуктів є не лише нездоровим перекусом, а ще потенційним шкідником для організму.

Більшість шоколадних продуктів, за винятком чорного шоколаду, що містить понад 80% какао, можуть стимулювати потяг до додаткових солодощів. Це ж стосується і солодких вафель і цукерок промислового виробництва, які часто містять трансжири.



Замість шоколадних батончиків дітям краще давати чорний шоколад / Фото Unsplash

Як здорову альтернативу варто давати з собою невеликі порції чорного шоколаду, а вафлі та цукерки замінити домашніми вівсяними та горіховими батончиками або цільнозерновими тостами з арахісовим маслом.

Як визначити, чи справжній шоколад? Є один простий тест, який майже миттєво скаже все про якість шоколаду. Невеликий шматочок продукту потрібно покласти у чашку з теплою кавою, чаєм або молоком. Справжній шоколад опуститься на дно, а підробка почне розчинятися або спливе.



Ще один лайфхак – заморозити шоколад на кілька годин. У якісного продукту повинен з'явитися білий наліт. Це називають цвітінням какао-масла, воно виникає природним чином та свідчить про натуральність продукту.

Пакетовані соки та солодкі газовані води

Якщо ви належите до батьків, які дають дітям до школи пакетовані соки та солодкі води – варто змінити підхід. Багато з цих напоїв, окрім фруктів, містять цукор, що може сприяти формуванню нездорових харчових звичок.

Натомість можете замінити ці напої свіжими фруктами, як-от яблука, апельсини, банани або ківі. Свіжі фрукти не тільки пропонують переваги натурального соку при пережовуванні, але й забезпечують необхідну клітковину та гідратацію для організму, що зростає.