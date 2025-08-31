Никакой питательности – только пустые калории: 3 популярных перекуса, которые не следует давать ребенку в школу

Уже завтра ученики возвращаются в школу, и родители должны позаботиться о том, чтобы их дети были сытыми и энергичными в течение дня. Однако, когда дело доходит до упаковки ланч-боксов, многие мамы не знают, что туда положить.

Поэтому 24 Канал рассказывает о 3 перекусах, которые обычно входят в детские ланч-боксы, но, совсем не приносят им питательной ценности, только пустые калории. Родителям стоит рассмотреть более здоровые альтернативы.

Какой перекус не стоит давать ребенку в школу?

Крекеры и чипсы

Хотя дети часто любят снеки, они имеют низкую питательную ценность, содержат чрезмерное количество соли, нездоровых жиров и различных добавок. Производители часто добавляют и искусственные красители и усилители вкуса, что еще больше ухудшает их состав.

К тому же регулярное потребление чипсов и крекеров может способствовать ожирению. Поэтому лучше приготовить детям на перекус полезные сэндвичи, или составить ланч-бокс.

Шоколадные батончики и другие сладости

Шоколадные батончики, конфеты и вафли – любимое лакомство юных потребителей. Но каждый из этих продуктов является не только нездоровым перекусом, а еще потенциальным вредителем для организма.

Большинство шоколадных продуктов, за исключением черного шоколада, содержащего более 80% какао, могут стимулировать тягу к дополнительным сладостям. Это же касается и сладких вафель и конфет промышленного производства, которые часто содержат трансжиры.



Вместо шоколадных батончиков детям лучше давать черный шоколад / Фото Unsplash

Как здоровую альтернативу стоит давать с собой небольшие порции черного шоколада, а вафли и конфеты заменить домашними овсяными и ореховыми батончиками или цельнозерновыми тостами с арахисовым маслом.

Как определить, настоящий ли шоколад? Есть один простой тест, который почти мгновенно скажет все о качестве шоколада. Небольшой кусочек продукта нужно положить в чашку с теплым кофе, чаем или молоком. Настоящий шоколад опустится на дно, а подделка начнет растворяться или всплывет.



Еще один лайфхак – заморозить шоколад на несколько часов. У качественного продукта должен появиться белый налет. Это называют цветением какао-масла, оно возникает естественным образом и свидетельствует о натуральности продукта.

Пакетированные соки и сладкие газированные воды

Если вы относитесь к родителям, которые дают детям в школу пакетированные соки и сладкие воды – стоит изменить подход. Многие из этих напитков, кроме фруктов, содержат сахар, что может способствовать формированию нездоровых пищевых привычек.

Вместо этого можете заменить эти напитки свежими фруктами, например яблоки, апельсины, бананы или киви. Свежие фрукты не только предлагают преимущества натурального сока при пережевывании, но и обеспечивают необходимую клетчатку и гидратацию для организма, растет.