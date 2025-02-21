Встигла закохати в себе ще у ​​шкільних їдальнях: ідеальна підлива до тюфтельок за 10 хвилин

Більшість господинь віддає перевагу магазинним соусам, а не традиційним домашнім підливам для м'ясних страв. І дарма – бо ніщо не може зрівнятися з насиченим смаком підливи, приготованої власноруч.

Зазвичай таке питання постає під час приготування тюфтельок. Пояснюють це зайвою витратою часу, але приготувати підливу можна всього за 10 хвилин, запевняє 24 Канал з посиланням на zhenskiy. Читайте також Паштет, що тане в роті: оригінальний рецепт – не з печінки Як приготувати ідеальну підливу до тюфтельок Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 4 столові ложки борошна;

– 40 грамів вершкового масла;

– 4 столові ложки рослинної олії;

– 2 – 3 столові ложки томатної пасти;

– 3 – 4 склянки бульйону;

– спеції – на смак. Приготування: Спочатку прогрійте сковорідку без олії. Потім прожарте борошно.

Тим часом на водяній бані розтопіть вершкове масло.

Коли борошно за кольором нагадуватиме каву, введіть розтоплене вершкове масло та олію. Соус важливо помішувати, щоб не з'явилися грудочки.

Далі додайте томатну пасту і знову перемішайте. Влийте бульйон, додайте за бажанням прянощі та сіль.

Готуйте підливу близько 8 хвилин. Коли вона стане необхідної консистенції, можна вимикати плиту і поєднувати її з м'ясними кульками. Смачного! Теж смакота: ароматні курячі стегенця в медовій глазурі.