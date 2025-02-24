Пиріг "12 ложок": ніжна і повітряна італійська випічка, на приготування якої треба кілька хвилин
Кожній господині подобається, коли вдома є щось смачненьке до кави або чаю. Не треба довго фантазувати – цей пиріг має всі шанси стати щоденним ритуалом.
Якщо у вашому морозильнику є заморожені ягоди, то додати їх до тіста буде дуже доречним. Коли у вас виникне потреба приготувати щось смачненьке з простих інгредієнтів, а часу залишиться обмаль, 24 Канал радить пригадати цей рецепт від порталу "На пенсії".
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Рецепт швидкого пирога "12 ложок"
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 12 столових ложок рослинної олії;
– 12 столових ложок молока;
– 12 столових ложок цукру;
– 12 столових ложок борошна;
– чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте яйця, олію та молоко, потім додайте цукор і дрібку солі. Збийте все віночком. Яйця та молоко повинні бути кімнатної температури.
- Змішайте борошно з розпушувачем і обережно додайте до рідкої маси. Перемішайте до одержання тіста середньої консистенції.
- Підготуйте форму для випікання, змастивши її вершковим маслом і посипавши манкою.
- Обережно вилийте тісто у форму і випікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів.
- Після завершення випікання вимкніть духовку та залиште пиріг настоятися ще 10 хвилин у закритій духовці.
- Готовий пиріг прикрасьте цукровою пудрою.
Смачного!
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