Пиріг "12 ложок": ніжна і повітряна італійська випічка, на приготування якої треба кілька хвилин

Кожній господині подобається, коли вдома є щось смачненьке до кави або чаю. Не треба довго фантазувати – цей пиріг має всі шанси стати щоденним ритуалом.

Якщо у вашому морозильнику є заморожені ягоди, то додати їх до тіста буде дуже доречним. Коли у вас виникне потреба приготувати щось смачненьке з простих інгредієнтів, а часу залишиться обмаль, 24 Канал радить пригадати цей рецепт від порталу "На пенсії". Цікаво Підійде до будь-якого салату: улюблений соус французів з 5 інгредієнтів Рецепт швидкого пирога "12 ложок" Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 12 столових ложок рослинної олії;

– 12 столових ложок молока;

– 12 столових ложок цукру;

– 12 столових ложок борошна;

– чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі. Приготування: У глибокій мисці змішайте яйця, олію та молоко, потім додайте цукор і дрібку солі. Збийте все віночком. Яйця та молоко повинні бути кімнатної температури. Змішайте борошно з розпушувачем і обережно додайте до рідкої маси. Перемішайте до одержання тіста середньої консистенції. Підготуйте форму для випікання, змастивши її вершковим маслом і посипавши манкою. Обережно вилийте тісто у форму і випікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів. Після завершення випікання вимкніть духовку та залиште пиріг настоятися ще 10 хвилин у закритій духовці. Готовий пиріг прикрасьте цукровою пудрою. Смачного! Діти його просто обожнюють: рецепт знаменитого тістечка "Кіндер Пінгві".