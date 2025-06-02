Мінімум клопоту і максимум насолоду: легка запіканка з кабачків – фаворит на кілька місяців
- Кабачки є основою для численних страв і можуть бути використані для приготування пирога.
- Пиріг з кабачків є легким у приготуванні та може стати вашим фаворитом на кілька місяців.
Кабачки – це смачна та чудова основа для безлічі страв. Гарною ідеєю буде приготувати з них пиріг, який значно спростить життя кожної господині.
Цей пиріг стане одним з ваших улюблених рецептів на цей сезон. Він не втрачатиме актуальності, поки на полицях магазинів та прилавках на ринках будуть кабачки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт пирога з кабачками
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів кабачків;
– 100 грамів сиру;
– 2 яйця;
– 100 грамів сметани;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 150 грамів борошна;
– сіль та перець до смаку;
– зелень (кріп, петрушка) до смаку.
Приготування:
Кабачки натріть на грубій тертці, після чого ретельно відіжміть сік.
Сир подрібніть ножем або натріть, зелень дрібно нашинкуйте.
Змішайте сметану з содою та залиште на 5 хвилин. Додайте яйця, посоліть і поперчіть, розмішайте все виделкою.
Поступово додайте борошно й перемішайте до утворення однорідного тіста. Потім додайте натерті кабачки, сир і подрібнену зелень, добре перемішайте ще раз.
Викладіть готову масу у змащену маслом форму для запікання.
Випікайте у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 40 – 50 хвилин, поки верх не стане апетитно золотистим.
Смачного!
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