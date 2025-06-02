Мінімум клопоту і максимум насолоду: легка запіканка з кабачків – фаворит на кілька місяців

Кабачки – це смачна та чудова основа для безлічі страв. Гарною ідеєю буде приготувати з них пиріг, який значно спростить життя кожної господині.

Цей пиріг стане одним з ваших улюблених рецептів на цей сезон. Він не втрачатиме актуальності, поки на полицях магазинів та прилавках на ринках будуть кабачки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт пирога з кабачками

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів кабачків;

– 100 грамів сиру;

– 2 яйця;

– 100 грамів сметани;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 150 грамів борошна;

– сіль та перець до смаку;

– зелень (кріп, петрушка) до смаку.

Приготування:

Кабачки натріть на грубій тертці, після чого ретельно відіжміть сік. Сир подрібніть ножем або натріть, зелень дрібно нашинкуйте. Змішайте сметану з содою та залиште на 5 хвилин. Додайте яйця, посоліть і поперчіть, розмішайте все виделкою. Поступово додайте борошно й перемішайте до утворення однорідного тіста. Потім додайте натерті кабачки, сир і подрібнену зелень, добре перемішайте ще раз. Викладіть готову масу у змащену маслом форму для запікання. Випікайте у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 40 – 50 хвилин, поки верх не стане апетитно золотистим.

Смачного!

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