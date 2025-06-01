Сушити м'яту легко, але далеко не всі роблять це правильно. В результаті рослина втрачає свій аромат та корисні властивості, а це не той результат, якого всі очікують. Як треба сушити м'яту — розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як правильно сушити м'яту

Найбільш надійний спосіб завжди підказує досвід поколінь. Наші бабусі сушили м'яту на нитці, і це чудовий спосіб зберегти її смак, аромат та корисні властивості. Зрізаємо м'яту зранку до спеки, промиваємо, обсушуємо і зв'язуємо у пучки. Вішаємо в коморі або в коридорі, коли приблизно через 5 – 7 днів листя стане ламким, то перекладаємо в скляну банку з кришкою.

Можна скористатися духовкою або електросушаркою, але це потребуватиме пильності, щоб не пересушити рослину. В сушеній м'яті висока концентрація ефірних олій, тому не треба позбавляти її цієї переваги.

Правильний час зрізання м'яти, ніякого сонця під час сушіння і герметичне зберігання – ось і весь секрет, який гарантовано подарує найкращий результат.

Редиска не гірчитиме: перевірені секрети.