Сушить мяту легко, но далеко не все делают это правильно. В результате растение теряет свой аромат и полезные свойства, а это не тот результат, которого все ожидают. Как надо сушить мяту - рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как правильно сушить мяту

Наиболее надежный способ всегда подсказывает опыт поколений. Наши бабушки сушили мяту на нитке, и это отличный способ сохранить ее вкус, аромат и полезные свойства. Срезаем мяту утром до жары, промываем, обсушиваем и связываем в пучки. Вешаем в кладовке или в коридоре, когда примерно через 5 – 7 дней листья станут ломкими, то перекладываем в стеклянную банку с крышкой.

Можно воспользоваться духовкой или электросушилкой, но это потребует бдительности, чтобы не пересушить растение. В сушеной мяте высокая концентрация эфирных масел, поэтому не надо лишать ее этого преимущества.

Правильное время срезки мяты, никакого солнца во время сушки и герметичное хранение – вот и весь секрет, который гарантированно подарит лучший результат.

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