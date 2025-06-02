Этот пирог станет одним из ваших любимых рецептов на этот сезон. Он не будет терять актуальности, пока на полках магазинов и прилавках на рынках будут кабачки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Читайте также Для чая и десертов: как правильно засушить мяту на зиму и какая ошибка уничтожит всю ее пользу
Рецепт пирога с кабачками
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 100 граммов сыра;
– 2 яйца;
– 100 граммов сметаны;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 150 граммов муки;
– соль и перец по вкусу;
– зелень (укроп, петрушка) по вкусу.
Приготовление:
Кабачки натрите на крупной терке, после чего тщательно отожмите сок.
Сыр измельчите ножом или натрите, зелень мелко нашинкуйте.
Смешайте сметану с содой и оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, посолите и поперчите, размешайте все вилкой.
Постепенно добавьте муку и перемешайте до образования однородного теста. Затем добавьте натертые кабачки, сыр и измельченную зелень, хорошо перемешайте еще раз.
Выложите готовую массу в смазанную маслом форму для запекания.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 40 – 50 минут, пока верх не станет аппетитно золотистым.
Приятного аппетита!
Самый нежный десерт лета: кексы с клубникой, которые тают во рту.