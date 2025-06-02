Этот пирог станет одним из ваших любимых рецептов на этот сезон. Он не будет терять актуальности, пока на полках магазинов и прилавках на рынках будут кабачки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт пирога с кабачками

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов кабачков;

– 100 граммов сыра;

– 2 яйца;

– 100 граммов сметаны;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 150 граммов муки;

– соль и перец по вкусу;

– зелень (укроп, петрушка) по вкусу.

Приготовление:

Кабачки натрите на крупной терке, после чего тщательно отожмите сок. Сыр измельчите ножом или натрите, зелень мелко нашинкуйте. Смешайте сметану с содой и оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, посолите и поперчите, размешайте все вилкой. Постепенно добавьте муку и перемешайте до образования однородного теста. Затем добавьте натертые кабачки, сыр и измельченную зелень, хорошо перемешайте еще раз. Выложите готовую массу в смазанную маслом форму для запекания. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 40 – 50 минут, пока верх не станет аппетитно золотистым.

Приятного аппетита!

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