Усі господині від нього в захваті: заливний пиріг з капустою – ідеальна вечеря на всю сім'ю
Пироги з начинкою ніколи не потрібно ставити в холодильник. Вони такі легкі й смачні, що зникають зі столу просто миттєво.
Ніщо так не спрощує життя господині як ароматний заливний пиріг, на запах якого на кухню негайно збігається уся сім'я. 24 Канал пропонує варіант з капустою від порталу "На пенсії".
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Рецепт заливного пирога з капустою
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 550 грамів борошна;
– 0,5 літра теплої води;
– 1. чайна ложка сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 4 столові ложки рослинної олії;
начинка:
– 500 грамів капусти;
– 1 цибуля;
– 1/2 склянки розсолу з огірків або помідорів;
– сіль, спеції та зелень до смаку;
– дрібка цукру.
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте просіяне борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі.
- Влийте теплу воду та рослинну олію, ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста. Накрийте миску та залиште тісто в теплому місці на 40 хвилин, до появи характерних бульбашок.
- Для начинки тонко нашаткуйте капусту та наріжте цибулю.
- Обсмажте овочі на розігрітій сковороді, додавши трохи розсолу та дрібку цукру, тушкуйте до м'якості.
- Готове тісто розділіть на дві нерівні частини.
- Більшу частину рівномірно розподіліть по дну підготовленої форми. Зверху викладіть остиглу капустяну начинку.
- Накрийте начинку меншою частиною тіста, защипніть краї.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 170 – 180 градусах духовці протягом 60 – 70 хвилин, до золотистої скоринки. Перед подачею дайте пирогу трішки охолонути.
Смачного!
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