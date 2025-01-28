УКР РУС
28 січня 2025, 10:45
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Легше, ніж лазанья, а результат той самий: готуємо м'ясний пиріг з лаваша

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Лазанья – одна з найпопулярніших страв італійської кухні. Однак є простіший спосіб насолодитися дивовижним поєднанням фаршу, тіста, соусу та ароматних спецій.

Цей рецепт допоможе вам насолодитися улюбленими кулінарними акцентами без зайвих витрат часу, грошей та зусиль. М'ясний пиріг з лавашем – це чудове рішення для смачної сімейної трапези. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від "Люкс"

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Рецепт м'ясного пирога з лавашем 

  • Час: 45 хвилин 
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 2 листи лаваша;
– 300 грамів фаршу;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– 1 цибулина;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 100 грамів сиру;
– 20 мілілітрів олії;
– 1 яйце;
– 100 грамів сметани. 

Приготування

  1. Почистіть цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на олії до м'якості.

  2. Додайте фарш, посоліть, поперчіть і смажте, ретельно перемішуючи, протягом 10 хвилин. Додайте томатну пасту, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин.

  3. Покладіть лист лаваша у форму для запікання, викладіть зверху фарш і посипте тертим сиром. Накрийте іншим листом лаваша і змастіть його сумішшю збитого яйця зі сметаною.

  4. Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20 – 30 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Смачного!

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