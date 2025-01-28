Этот рецепт поможет вам насладиться любимыми кулинарными акцентами без лишних затрат времени, денег и усилий. Мясной пирог с лавашем – это отличное решение для вкусной семейной трапезы. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом от "Люкс".

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Рецепт мясного пирога с лавашем

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 листа лаваша;

– 300 граммов фарша;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу;

– 1 луковица;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 100 граммов сыра;

– 20 миллилитров растительного масла;

– 1 яйцо;

– 100 граммов сметаны.

Приготовление:

Почистите лук, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте фарш, посолите, поперчите и жарьте, тщательно перемешивая, в течение 10 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Положите лист лаваша в форму для запекания, выложите сверху фарш и посыпьте тертым сыром. Накройте другим листом лаваша и смажьте его смесью взбитого яйца со сметаной. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 – 30 минут до образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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