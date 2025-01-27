Если вы пользуетесь стальной сковородой, то просто обязаны знать несколько секретов, чтобы не беспокоиться о прилипании пищи. Какие именно рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм известного шефа Владимира Ярославского.
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Как работать со стальной сковородой
Прежде всего нужно придерживаться трех базовых принципов:
- хорошо разогреть сковороду;
- использовать масло.;
- перед тем, как переворачивать пищу, она должна получить корочку.
Шеф отмечает, что правильная температура сковороды имеет ключевое значение. Если нет термометра, чтобы убедиться, что она достигла 190 – 195 градусов, можно воспользоваться водой из-под крана.
Возьмите чайную ложку воды и вылейте на сковороду. Если она начнет испаряться или собираться в несколько капель – готовить еду еще рано.
Дождитесь, пока вода соберется в одну большую каплю, которая будет левитировать над поверхностью сковородки. Именно это станет сигналом, что можно начать готовить.
Когда на продукте образуется корочка, тогда стоит уменьшить огонь и довести его до готовности.
Теперь их все обожают: сосиски в тесте, которые не нужно выпекать.