Цей рецепт допоможе вам насолодитися улюбленими кулінарними акцентами без зайвих витрат часу, грошей та зусиль. М'ясний пиріг з лавашем – це чудове рішення для смачної сімейної трапези. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від "Люкс".
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Рецепт м'ясного пирога з лавашем
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 листи лаваша;
– 300 грамів фаршу;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– 1 цибулина;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 100 грамів сиру;
– 20 мілілітрів олії;
– 1 яйце;
– 100 грамів сметани.
Приготування:
Почистіть цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на олії до м'якості.
Додайте фарш, посоліть, поперчіть і смажте, ретельно перемішуючи, протягом 10 хвилин. Додайте томатну пасту, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин.
Покладіть лист лаваша у форму для запікання, викладіть зверху фарш і посипте тертим сиром. Накрийте іншим листом лаваша і змастіть його сумішшю збитого яйця зі сметаною.
Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20 – 30 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Смачного!
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