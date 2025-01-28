Цей рецепт допоможе вам насолодитися улюбленими кулінарними акцентами без зайвих витрат часу, грошей та зусиль. М'ясний пиріг з лавашем – це чудове рішення для смачної сімейної трапези. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від "Люкс".

Читайте також Спробуєте раз – закохаєтесь назавжди: запікаємо пекінську капусту – замінить будь-який салат

Рецепт м'ясного пирога з лавашем

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 листи лаваша;

– 300 грамів фаршу;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– 1 цибулина;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 100 грамів сиру;

– 20 мілілітрів олії;

– 1 яйце;

– 100 грамів сметани.

Приготування:

Почистіть цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на олії до м'якості. Додайте фарш, посоліть, поперчіть і смажте, ретельно перемішуючи, протягом 10 хвилин. Додайте томатну пасту, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин. Покладіть лист лаваша у форму для запікання, викладіть зверху фарш і посипте тертим сиром. Накрийте іншим листом лаваша і змастіть його сумішшю збитого яйця зі сметаною. Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20 – 30 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Смачного!

Їжа більше не прилипатиме: Ярославський розповів, як правильно працювати зі сковорідкою.