Найкраще кулінарне поєднання: пухкий сезонний пиріг з вишнею та шоколадом

Що може бути ідеальніше, ніж вишукане поєднання вишні та шоколаду, доповнене легким та ніжним тістом? Правильно, нічого. Тому приготувати такий пиріг влітку, коли сезон ягід, повинен кожен.

Рецепт не вимагає особливих зусиль, хіба трохи терпіння, адже доведеться залишити тісто на ніч. Як спекти пиріг з вишнею та шоколадом розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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Сезонний пиріг з вишнею

Час: 3 години (розстойка тіста на ніч)

3 години (розстойка тіста на ніч) Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 160 мілілітрів молока;

– 12 грамів свіжих дріжджів;

– 80 грамів цукру;

– 1 яйце + 1 жовток для змащування;

– 60 грамів вершкового масла;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 520 грамів борошна;

– 250 – 300 грамів шоколадної пасти.



Для начинки:

– 500 грамів вишні без кісточок;

– 130 грамів цукру;

– 25 грамів крохмалю.

Приготування:

Збийте вінчиком тепле молоко, цукор, дріжджі, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор та розтоплене тепле масло. Поступово додайте борошно. Вимішуйте комбайном або руками 15 хвилин.

Сформуйте кульку. Руки змастіть олією, як і миску, покладіть тісто та накрийте плівкою і рушником. Поставте в духовку на 40 градусів на 1 годину. Потім поставте в холодильних на ніч.

На наступний день дайте постояти тісту 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.

Розкачайте його в прямокутник. Змастіть шоколадною пастою та викладіть вишні.

Згорніть в рулет та скріпіть краї. Розріжте по центру, залишивши з однієї сторони нерозрізане тісто на 3 сантиметри. Заплетіть тісто в косичку.

Перекладіть в змащену олією форму та випікайте при 180 градусах 40 хвилин. Якщо швидко підрум'янилося, накрийте фольгою.

Дайте йому трохи охолонути і смакуйте.

Готово!

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