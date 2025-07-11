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11 липня, 19:53
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Всі просто ахнуть: ніжний пиріг "Селянський" – не втрачає популярності десятиліттями

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пиріг "Селянський" з вишнями залишається популярним протягом десятиліть.
  • Рецепт простий у приготуванні та ідеально підходить для вихідних.

Ніжний пиріг стане ідеальним доповненням ваших вихідних. Він елементарний у приготуванні та дарує втіху абсолютно усім.

Повітряний пиріг з вишнями – це саме те, що допоможе перезарядити батарейку після важкого робочого тижня. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Смачненьке", який не втрачає популярності десятиліттями. 

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Рецепт пирога "Селянський"

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 140 грамів борошна;
– 30 грамів крохмалю;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 3 яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– 80 грамів рослинної олії;
– дрібка солі;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 300 грамів вишні без кісточки;
– 10 грамів крохмалю. 

Приготування

  1. Збиваємо яйця з цукром, поступово додаємо всі інші інгредієнти та замішуємо тісто, воно має бути схожим на рідку сметану. 
  2. Злегка обваляйте вишню в крохмалі, щоб вона не пустила багато соку. 
  3. У форму додайте трохи тіста, потім вишні, і так чергуйте. 
  4. Випікайте 50 хвилин при 180 градусах. 

Смачного!

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