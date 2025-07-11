Всі просто ахнуть: ніжний пиріг "Селянський" – не втрачає популярності десятиліттями
- Пиріг "Селянський" з вишнями залишається популярним протягом десятиліть.
- Рецепт простий у приготуванні та ідеально підходить для вихідних.
Ніжний пиріг стане ідеальним доповненням ваших вихідних. Він елементарний у приготуванні та дарує втіху абсолютно усім.
Повітряний пиріг з вишнями – це саме те, що допоможе перезарядити батарейку після важкого робочого тижня. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Смачненьке", який не втрачає популярності десятиліттями.
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Рецепт пирога "Селянський"
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 140 грамів борошна;
– 30 грамів крохмалю;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 3 яйця;
– 4 столові ложки цукру;
– 80 грамів рослинної олії;
– дрібка солі;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 300 грамів вишні без кісточки;
– 10 грамів крохмалю.
Приготування:
- Збиваємо яйця з цукром, поступово додаємо всі інші інгредієнти та замішуємо тісто, воно має бути схожим на рідку сметану.
- Злегка обваляйте вишню в крохмалі, щоб вона не пустила багато соку.
- У форму додайте трохи тіста, потім вишні, і так чергуйте.
- Випікайте 50 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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