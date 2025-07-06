Гора ягід та неймовірна начинка: рецепт пирога "Літня фантазія"

У цьому пирозі – все, за що ми так любимо літо. Це той випадок, коли всі інгредієнти поєднані максимально вдома.

Цей літній пиріг здатен здивувати навіть тих, хто не може уявити свого життя без солоденького. Пісочне тісто, ніжна начинка та вишневі акценти – перед такою спокусою просто неможливо встояти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька". Не пропустіть Ідеальні пропорції і казковий результат: варення зі смородини – смак, який межує з вишуканістю Рецепт пирога з вишнями Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

пісочне тісто:

– 2 яйця;

– 60 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 100 грамів вершкового масла;

сирна начинка:

– 360 грамів кисломолочного сиру;

– 150 грамів сметани;

– 140 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 25 грамів крохмалю;

– ваніль;

вишнева начинка:

– 400 грамів вишні;

– 60 грамів цукру;

– 12 грамів крохмалю;

– 60 грамів алкоголю або води. Приготування: Борошно з розпушувачем просіюємо, перетираємо з маслом у крихту. Додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто. Викладаємо у застелену пергаментом форму, формуємо бортики та ставимо у холодильник на 30 хвилин. Всі інгредієнти для сирної начинки змішуємо та перебиваємо блендером до однорідності. Викладаємо сирну начинку в тісто та випікаємо при 180 градусах 35 хвилин. Вишні з іншими інгредієнтами кладемо у каструлю, доводимо до закипання та варимо хвилину. Відставляємо охолоджуватися. Коли пиріг охолоне, викладаємо на нього вишневу начинку. Можна подавати пиріг одразу, але краще поставити на кілька годин у холодильник. Смачного! Смачно й соковито: як приготувати класичний американський бургер.