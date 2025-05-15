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15 травня, 06:06
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Пишні і з хрусткою скоринкою: смачні пиріжки без ліплення за бабусиним рецептом

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Смачні пиріжки є справжньою візитівкою наших бабусь. І вони передали у спадок шедеври, які захочеться готувати кожного дня.

Ці пиріжки не просто повернуть у дитинство, а й стануть рятівниками у ті дні, коли клопотів вистачає і без приготування страв. 24 Канал радить обов'язково зберегти рецепт порталу Ukr.Media та насолодитися смаком, який знайомий кожному з ранніх років. 

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Рецепт простих пиріжків з картоплею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 400 грамів картоплі;
– 400 мілілітрів картопляного відвару;
– 2 жовтки;
– по столовій ложці солі та цукру;
– 1 чайна ложка сухих дріжджів або 20 грамів живих;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 500 грамів борошна. 

Приготування

  1. Відваріть картоплю, але рідину не зливайте. Зробіть пюре, додайте частину теплого відвару. Всипте дріжджі, трохи цукру, сіль і жовтки.

  2. Поступово додаючи просіяне борошно, замісіть м’яке, вологе тісто – не пересушуйте його борошном. Воно має бути еластичним і "живим".

  3. Змастіть руки олією, трохи обомніть тісто, накрийте і залиште підходити на 30 – 40 хвилин.

  4. Коли тісто підійде, викладіть його на стіл, злегка припилений борошном, вимісіть і поділіть на частини для пиріжків.

  5. У сковороді добре розігрійте олію, викладіть пиріжки в один шар і поливайте гарячою олією зверху.

  6. Обсмажте до рум’яної скоринки з обох боків. Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру.

Смачного!

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