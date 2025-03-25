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25 березня, 10:45
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Смачна візитівка Волині: готуємо легендарні токмачі – найкращі пиріжки з картоплею

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Якщо ви любите пиріжки з картоплею – то цей рецепт точно припаде вас до смаку. Повірте, візитівкою Волині абияка страва стати просто не змогла б.

Інгредієнти для токмачів потрібні найпростіші, а результат виходить просто фантастичним. Вам невіть не потрібне борошно – природнє поєднання компонентів спрацює на "відмінно", розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба"

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Рецепт токмачів 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм картоплі;
– 400 грамів квасолі;
– 2 ріпчасті цибулини;
– сало – до смаку;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Відваріть замочену квасолю до готовності.
  2. Очищену картоплю також зваріть в підсоленій воді до м’якості.
  3. Нарізану кубиками цибулю обсмажте на олії до золотистого кольору.
  4. Для токмачів зі шкварками спочатку витопіть сало, обсмаживши шкварки, а потім на цьому жирі обсмажте цибулю.
  5. Зварену квасолю та картоплю подрібніть товкачиком або блендером, додайте сіль, перець і добре перемішайте.
  6. Сформуйте пиріжки з картопляно-квасоляної маси.
  7. Викладіть пиріжки на деко і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.

Смачного!

Ця страва краща за пельмені: простий покроковий рецепт. 