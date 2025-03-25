Смачна візитівка Волині: готуємо легендарні токмачі – найкращі пиріжки з картоплею

Якщо ви любите пиріжки з картоплею – то цей рецепт точно припаде вас до смаку. Повірте, візитівкою Волині абияка страва стати просто не змогла б.

Інгредієнти для токмачів потрібні найпростіші, а результат виходить просто фантастичним. Вам невіть не потрібне борошно – природнє поєднання компонентів спрацює на "відмінно", розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".

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Рецепт токмачів

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 400 грамів квасолі;

– 2 ріпчасті цибулини;

– сало – до смаку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відваріть замочену квасолю до готовності. Очищену картоплю також зваріть в підсоленій воді до м’якості. Нарізану кубиками цибулю обсмажте на олії до золотистого кольору. Для токмачів зі шкварками спочатку витопіть сало, обсмаживши шкварки, а потім на цьому жирі обсмажте цибулю. Зварену квасолю та картоплю подрібніть товкачиком або блендером, додайте сіль, перець і добре перемішайте. Сформуйте пиріжки з картопляно-квасоляної маси. Викладіть пиріжки на деко і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.

Смачного!

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